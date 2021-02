Tragico schianto, con l’auto contro un tir. Morto un ragazzo di 28 anni

Tragico schianto a Lesegno, piccolo Comune in provincia di Cuneo, per cause ancora da accertare un’auto e un autoarticolato si sono scontrati. Nello schianto è morto un ragazzo di 28 anni. I soccorsi sono arrivati subito dopo l’incidente, così come i carabinieri di Ceva. Il 118 ha ancora provato a rianimare il giovane, ma non c’è stato più nulla da fare.

Il giovane lavorava alla Manitowoc di Niella Tanaro, la famiglia è di origine siciliana. Il camion, riporta l'unionemoregalese, aveva appena caricato materiale alle Acciaierie del Tanaro. Polizia Stradale e carabinieri stanno verificando la dinamica dell'incidente sulla sp 60 in località Casette, nei pressi cimitero. Si tratta dell'uomo terribile incidente che coinvolge un giovanissimo.















In un drammatico incidente stradale sull'Appia a Pontinia, nella serata di venerdì 29 gennaio aveva perso la vita Giacomo Truini, aveva diciannove anni ed era residente con la famiglia a Pontinia, comune di circa 15mila abitanti della provincia di Latina, nel Lazio. Il giovane si trovava alla guida di una Hyundai, quando ha perso il controllo del mezzo ha sbandato finendo fuori strada all'altezza della Migliara 49.















L'auto si è poi scontrata contro un albero. Erano circa le 20 e l'auto si spostava in direzione di Terracina. Per Giacomo Truini i soccorsi si sono rivelati inutili, troppo violento l'impatto contro l'albero e troppo gravi le ferite riportate nel terribile impatto. Giacomo Truini frequentava il Liceo tecnologico Itis Marconi di Latina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente.











Subito sul posto sono arrivati i sanitari del 118. Purtroppo non hanno potuto fare nulla, il giovane al volante è morto praticamente sul colpo e i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

