Precisazioni importanti sono arrivate in queste ore sul tema coronavirus e sullo spostamento tra regioni. Il 15 febbraio arriverà a naturale scadenza il decreto del Governo, che impone il divieto di spostamenti. Il Comitato Tecnico Scientifico dovrà quindi comunicare all’esecutivo quali dovrebbero essere le ulteriori misure da attuare anche dopo quella data. Ma in tanti si chiedono quali siano le deroghe attuali che possono consentire ad una persona di entrare in un altro territorio regionale.

Sono state le Faq del governo a chiarire molti punti su cui c’erano ancora dei dubbi. Infatti, sono presenti alcune eccezioni che permettono ad un cittadino di spostarsi. Come sappiamo, è permesso il rientro al proprio domicilio, residenza o abitazione ed è possibile andare nella seconda casa, anche se si trova in un’altra regione. Alcune limitazioni ci sono invece per quanto concerne la possibilità di visitare amici e parenti. Ma ci sono altre situazioni in cui è consentito viaggiare. (Continua dopo la foto)















Se una persona ha necessità di curare alcuni terreni agricoli può recarsi in un’altra regione, così come può assistere ad un funerale o partecipare ad un atto di compravendita di un immobile. Per quanto concerne le seconde case, ecco cosa è disposto nelle Faq che si riferiscono alle norme per combattere il coronavirus: “Dal 16 gennaio le disposizioni in vigore consentono di fare rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione senza prevedere limitazioni rispetto alle seconde case”. (Continua dopo la foto)















C’è invece il divieto di visitare amici e parenti fuori regione per coloro che si trovano attualmente in una zona arancione. Nel momento in cui il proprio coniuge o il partner si trova in un altro territorio regionale, lo si potrà andare a trovare se il luogo designato è uguale alla residenza, al domicilio o alla residenza. Per quanto riguarda le esequie, ci si può spostare per prendere parte alla cerimonia funebre di parenti entro il secondo grado. Consentito lo spostamento per un atto pubblico di compravendita. (Continua dopo la foto)









C’è l’opportunità di svolgere attività lavorative sulle superfici agricole anche nelle zone arancioni e rosse. Si può dunque coltivare il terreno per uso agricolo o effettuare ad esempio la raccolta delle olive a patto che sia verificato il tutto. C’è bisogno di un’autocertificazione completa affinché si possa dimostrare il possesso di questa superficie agricola.

