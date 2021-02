Tragico schianto, bimbo di 4 anni muore sul colpo. Gravi mamma e sorellina

Tragico incidente nel primo pomeriggio di oggi a Casal Velino, comune in provincia di Salerno. Per cause ancora da accertare un’auto è finita in un canale che costeggia la carreggiata. A bordo del mezzo mamma e due figli. Per il più piccolo di 4 anni non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo. I soccorsi sono scattati immediatamente.

Mamma e sorellina sono stati trasportate in ospedale, a quanto si apprende dai media locali le lori condizioni sarebbero gravi ma non in pericolo di vita. Sul posto, oltra all'ambulanza e all'automedica, anche una pattuglia della locale stazione dei carabinieri alla quale adesso spetta fare piena chiarezza sulla dinamica. . Probabilmente la donna e i due bambini tornavano a casa da scuola. L'automobile, una Kia, sarebbe sbandata, per cause che restano da accertare, ed è finita nel canale a lato della strada.















Non è chiaro se la donna alla guida avesse sterzato per evitare un'altra automobile o un animale comparso all'improvviso sulla strada o se a determinare l'incidente sia stato un attimo di distrazione o, ancora, le condizioni della strada in località Verduzio. Nei giorni scorsi un altro terribile incidente aveva destato profonda commozione.















La vittima, giovanissima, si chiamava Giacomo Truini, aveva diciannove anni ed era residente con la famiglia a Pontinia, comune di circa 15mila abitanti della provincia di Latina, nel Lazio. Il giovane si trovava alla guida di una Hyundai, quando ha perso il controllo del mezzo ha sbandato finendo fuori strada all'altezza della Migliara 49.











L’auto si è poi scontrata contro un albero. Erano circa le 20 e l’auto si spostava in direzione di Terracina. Per Giacomo Truini i soccorsi si sono rivelati inutili, troppo violento l’impatto contro l’albero e troppo gravi le ferite riportate nel terribile impatto. Giacomo Truini frequentava il Liceo tecnologico Itis Marconi di Latina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale per ricostruire la dinamica e le cause dell’incidente. Subito sul posto sono arrivati i sanitari del 118. Purtroppo non hanno potuto fare nulla, il giovane al volante è morto praticamente sul colpo e i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

