Importanti novità in arrivo per quanto riguarda gli spostamenti tra regioni, la ripartenza di palestre, impianti sciistici e concorsi della pubblica amministrazione. Sappiamo bene come, passate le rigide restrizioni delle feste natalizie, a metà gennaio il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato un nuovo Dpcm con misure in vigore fino al 5 marzo. Ma l’andamento dei contagi da Coronavirus viene costantemente monitorato per apportare eventualmente delle modifiche.

E nelle prossime due settimane, a seconda della curva epidemica, si dovrà decidere se rispettare o meno le scadenze previste per il 15 febbraio. In particolare l'ultimo Decreto prevedeva il divieto di spostarsi tra regioni appunto fino al 15 febbraio. Ma non c'è solo la disposizione sugli spostamenti a tenere banco. Grande attenzione viene data a quello che si potrà fare per quanto riguarda l'attività negli impianti sportivi, e dunque palestre e piscine, e poi ripresa dei concorsi pubblici.















Con la speranza che i divieti e i sacrifici delle ultime settimane, uniti all'implementazione della vaccinazione, possano portare dei benefici significativi nella lotta al virus, ecco avvicinarsi la data del 15 febbraio. Se tutto dovesse andare bene a partire proprio da quella data riapriranno gli impianti sciistici e i concorsi pubblici per un massimo di 30 persone. Resta il dibattito tra il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e il Comitato Tecnico Scientifico sulla riapertura di palestre e piscine, almeno per le regioni in fascia gialla.















Senza dubbio fino al 15 febbraio continuerà ad essere vietato spostarsi tra regioni, anche se in fascia gialla, se non per motivi di lavoro, salute e urgenza. Naturalmente le cose cambierebbero se l'indice RT, ovvero di contagio, dovesse scendere sotto l'1: in questo caso dovrebbe arrivare il via libera agli spostamenti interregionali. Nelle Faq del Governo, inoltre, si chiariscono le condizioni che consentono dal 16 gennaio di recarsi nelle seconde case, anche se fuori regione.









Nelle Faq si legge: “Comprovare di aver effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all’entrata in vigore del decreto legge 14 gennaio 2021. Tale titolo, per ovvie esigenze antielusive, deve avere data certa come ad esempio la data di un atto stipulato dal notaio ovvero la data di registrazione di una scrittura privata anteriore al 14 gennaio 2021. Sono dunque esclusi tutti i titoli di godimento successivi a tale data comprese le locazioni brevi non soggetti a registrazione”.

