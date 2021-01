L’Italia cambia colore dal 1 febbraio. Ristoranti, bar, negozi e scuole: cosa si può fare e cosa no

Emergenza sanitaria, da lunedì 1 febbraio quasi tutta l’Italia tornerà zona gialla. Saranno solo cinque le regioni in zona arancione, ovvero Umbria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Alto Adige. E l’appello del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, può essere esteso anche alle altre regioni: “Manteniamo alto il livello di attenzione, evitiamo gli assembramenti, rispettiamo le norme di precauzione”.

L'Italia riprende la sua corsa. Ad esclusione delle regioni ancora in zona arancione, si riprende quota, ma sempre senza abbassare la guardia. Ecco cosa sarà possibile fare in zona gialla. Si comincia dagli spostamenti, previsti tra le 5 e le ore 22, all'interno della propria Regione o Provincia autonoma. Restano consentiti quelli verso Regioni o Province autonome solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.















Dunque si alle visite ad amici e parenti ma una sola volta al giorno e sempre tra le ore 5 e le 22, per un massimo di due persone, con l'aggiunta di minori di età compresa entro i 14 anni, oltre a quelle già conviventi nell'abitazione. Riprendono aria anche le attività dei bar e della ristorazione. Si al consumo di cibi e bevande all'interno dei bar, ma sempre dalle 5 alle 18, orario che fino alle 22 consentirà la vendita con asporto. La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario.















Restano chiusi nelle giornate festive e prefestive, gli esercizi commerciali, ma faranno eccezione farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole, sempre nel rispetto delle norme sul distanziamento, e con ingressi scaglionati. Riaprono anche i musei e luoghi della cultura ma solo dal lunedì al venerdì.









Restano sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali, fatta eccezione per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti. Si all’attività presso centri e circoli sportivi, ma solo all’aperto e nel rispetto del distanziamento sociale. Nel mondo della scuola, le lezioni restano in presenza al 100 per cento per elementari e medie, mentre per quanto riguarda le superiori la percentuale è al 50%, con una progressione verso il 75%.

