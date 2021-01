I nuovi colori delle regioni: chi va in zona rossa, arancione e gialla. Dal 31 gennaio l’Italia cambia

Sono 13.574 i contagi da coronavirus in Italia resi noti oggi, 29 gennaio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 477 morti, che portano il totale a 87.858 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia di covid 19. Nel complesso sono stati effettuati 268.750 tamponi, per un indice di positività che oggi si attesta al 5,05%. In terapia intensiva sono attualmente ricoverate 2.270 persone (-18 da ieri), 19.879 i guariti (in totale 1.973.388).

Per quanto riguarda la distribuzione regionale dei nuovi casi, se ne contano 1.900 in Lombardia, 1.320 in Emilia Romagna e 1.175 in Campania. In Toscana sono 594 i positivi in più rispetto a ieri (592 confermati con tampone molecolare e 2 da test rapido antigenico). Dall'inizio dell'epidemia in Toscana sono 133.343 i casi di positività al coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. Oggi si registrano inoltre 26 nuovi decessi: 12 uomini e 14 donne con un'età media di 83,2 anni. Sono invece 48 i nuovi casi positivi al Sars Cov2, di cui 43 riguardanti residenti in Basilicata, su un totale di 1.022 tamponi molecolari registrati ieri ha fatto sapere la task force regionale con il consueto bollettino. La Basilicata è l'unica regione candidata a diventare 'zona bianca'.















Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, ha firmato le nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da domenica 31 gennaio. Una ridefinizione delle zone, con sole cinque regioni in area arancione e nessuna in rossa. Sono in area arancione le Regioni Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la Provincia Autonoma di Bolzano.















Tutte le altre Regioni e Province Autonome sono in area gialla (Campania, Toscana, Molise, Basilicata, Trentino, Lazio, Piemonte, Valle d'Aosta, Marche, Friuli, Abruzzo, Lombardia, Veneto, Emilia, Calabria e Liguria). L'Rt nazionale, il fattore che calcola la velocità di replicazione dell'infezione rilevato oggi dalla Cabina di regia dell'Istituto superiore di sanità, ministero alla Salute e Regioni è a 0,84. La scorsa settimana era attestata allo 0,97, quando venne registrata la prima riduzione di quel valore dopo cinque settimane di crescita e di permanenza sopra la soglia critica dell'1.









Nel loro commento i tecnici della Cabina di regia scrivono che “L’epidemia resta in una fase delicata ed un nuovo rapido aumento nel numero di casi nelle prossime settimane è possibile, qualora non venissero mantenute rigorosamente misure di mitigazione sia a livello nazionale che regionale”.

