“Addio Raffaele”. Esercito in lutto, morto sulla strada a 33 anni. Fatale lo schianto

Si chiamava Raffaele Smaldone ed era un capitano dell’Esercito la vittima dell’incidente stradale avvenuto all’altezza dello svincolo di via Salaria sulla tangenziale, A Roma. Il militare, 33 anni, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Pertini ma i tentativi di soccorso sono stati vani. I medici hanno provato a salvargli la vita, ma si sono dovuti arrendere e dopo diverse ore hanno potuto solo constatare il decesso dell’uomo.

Non è ancora nota la dinamica dell'incidente, la polizia Locale ha acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Il 33enne è deceduto in seguito ad un incidente con la sua moto, una Yamaha Mt 850. Trentatre anni, nato a Bari, l'ufficiale lavorava a Viterbo e viveva con la compagna a Roma, dove risultava domiciliato.















Appresa la notizia della morte di Raffaele Smaldone è stato proprio l'Esercito a volerlo ricordare con un messaggio diffuso sui canali social: "Gli uomini e le donne dell'Esercito in questo momento di grandissimo dolore sono vicini e si stringono coesi attorno alla famiglia del Capitano Raffaele Smaldone che ha tragicamente perso la vita", il saluto dell'Esercito Italiano sui social network per il 33enne che lascia la compagna.















Dopo lo schianto la tangenziale è rimasta chiusa al traffico per permettere per i rilievi scientifici, la polizia hanno infatti acquisito le immagini video del tratto di via del Foro Italico dove è avvenuta la tragedia, al fine di ricostruire la cause che hanno determinato la caduta e l'eventuale coinvolgimento di altri veicoli nell'incidente.









Sui social l’addio toccante del cugino, omonimo della vittima: “Questa volta l’hai fatta grossa. Chissà quante te ne diranno i nonni e zio Dino, come ai vecchi tempi quando li facevi arrabbiare con le tue marachelle. Abbracciali tutti da parte mia. Ciao Cugi ti voglio bene”.

