Si va delineando il profilo all’interno del quale si è consumato il duplice omicidio di stanotte a Carmagnola, piccolo paese alle porte di Torino. Una storia purtroppo già vista decine di volte. E il dubbio che molti ora sollevano e se la tragedia potesse essere evitata o meno. La furia si è scatenata stanotte intorno alle 3 quando l’uomo, italiano 39enne, al culmine di una lite familiare ha ucciso la moglie, coetanea, e il figlioletto di appena 5 anni, tentando poi il suicidio lanciandosi da un balcone di casa.

L'omicida è stato bloccato a terra dai carabinieri, giunti sul posto allertati dai vicini di casa, e ora è ricoverato in ospedale a Torino per la frattura dello sterno non in pericolo di vita, piantonato in stato di fermo dai militari. Poi sarà condotto in carcere. Sul luogo dell'omicidio sono in corso i rilievi tecnici dei carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Torino.















Dai primi accertamenti, a scatenare la furia omicida del 39 enne, un rappresentante, sarebbe stato il crescente disagio familiare dovuto alla volontà della moglie, operatrice socio sanitaria, a interrompere il matrimonio. Gli investigatori sono ancora alla ricerca dell'arma del delitto, forse un oggetto o più oggetti contundenti.















E stanno cercando di capire come possa essere maturato: per questo stanno sentendo i familiari della coppia e anche i colleghi di lavoro. Torino, puntualizza quotidiano.net, ripiomba quindi nell'incubo di uno spaventoso delitto tra le mura domestiche che sembra ricalcare quello avvenuto in novembre a Carignano – paese non lontano da Carmagnola – quando un uomo uccise la moglie che voleva separarsi e i due figli gemelli.











E zi è già scatenata la rabbia sui social contro Alexandro Riccio. La pagina Facebook dell’uomo si sta riempiendo degli insulti di chi non riesce a farsi una ragione di tale violenza. “Hai ucciso due angeli, assassino”, “come hai potuto?”, “spero che in carcere troverai il tuo”, sono alcuni dei messaggi postati sotto l’immagine del bimbo. “Riposa in pace Cucciolo, avevi una vita davanti a te invece chi doveva proteggerti ti ha ucciso, non ci sono parole”, “che ingiustizia”, si legge ancora.

