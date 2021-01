Sembra a una svolta il caso della coppia di coniugi scomparsa a Bolzano lo scorso 4 gennaio. Poche ore fa, nella prima mattinata di venerdì 29 gennaio, è stato arrestato Benno Neumair, il figlio della coppia. L’accusa a suo carico formulata dalla Procura è pesantissima: duplice omicidio e occultamento di cadavere. Secondo i magistrati, che avevano da tempo firmato un avviso di garanzia per il figlio della coppia scomparsa, il quadro è chiaro.

Benno Neumair avrebbe ucciso i genitori nell'appartamento adiacente a quello in cui vivevano, nell'elegante palazzina al civico 22 di via Castel Roncolo, e poi, caricatili sulla loro Volvo V70, li avrebbe gettati nell' Adige, dal ponte di Vadena, per poi recarsi dall'amica, ad Ora, e trascorrere la notte con lei. L'avvocato di Benno Neumair non ha ancora parlato ma le sue dichiarazioni sono attese a stretto giro.















Secondo la sua versione, Benno Neumair si sta dirigendo a Ora, Paese che si trova altri 10 chilometri più a Sud, per raggiungere la sua amica. Passa da lei la serata e, sempre secondo il suo racconta, torna a casa all'alba a prendere il cane per andare sopra Bolzano, sull'altopiano del Renon, senza accorgersi dell'assenza dei genitori.















La posizione del giovane si era aggravata venerdì 22 gennaio, quando si era appreso che il sangue ritrovato al ponte di Vadena, poco lontano dalla discarica Ischia-Frizzi, sarebbe del padre Peter. Le presunte certezze per ora arrivano da quello che raccontano le telecamere stradali e i dati del suo cellulare. Al volante della Volvo di famiglia transita sul ponte Roma a Bolzano e poco dopo, alle 21.32, spegne il suo smartphone.











Agli inquirenti, da testimone, ha raccontato di essere andato a un laghetto nelle vicinanze per rilassarsi. Il cellulare torna a dare segni di vita alle 21.57 e lo colloca nelle vicinanze del ponte dove è stata trovata la macchia di sangue del padre. Le indagini, condotte dai carabinieri della Compagnia di Bolzano, sono coordinate dai pm Igor Secco e Federica Iovene.

