“Non l’ho uccisa”. Questa era stata l’unica frase pronunciata dal 19enne davanti al pm. Poi il silenzio. “La ricostruzione dei fatti fornita dal giovane contrasta totalmente con quanto accertato durante le indagini effettuate fino ad ora”, aveva scritto il pm. E di falle, nel racconto di Pietro Morrale, ce ne sono. Diverse infatti le versioni fornite dal ragazzo.

La prima, nella mattina di domenica quando aveva detto alla mamma di Roberta Siragusa di averla lasciata davanti al portone alle 2.15 di sabato notte prima di presentarsi in caserma con il padre per indicare il luogo del ritrovamento del cadavere. Quindi l'ammissione poi una nuova ritrattazione. Sulla colpevolezza di Pietro Morreale i giudici sembrano avere pochi dubbi. Per la Procura di Termini Imerese (Palermo) sono "decisive" le immagini "estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza".















Lo scrivono i pm nel provvedimento e lo riporta Adnkronos. In particolare una telecamera di una abitazione in contrada San Rocco che "conduce al luogo del rinvenimento", unica "via di accesso di Caccamo". "Dalla visione dei filmati – scrive il pm – è stato accertato che la Fiat Punto di Morreale è transitata per due volte lungo la strada. Precisamente i video mostrano la Fiat Punto effettuare un primo passaggio verso il luogo del ritrovamento del cadavere alle 2.37 per poi ritornare alle 2.43.















Successivamente si nota un secondo passaggio della medesima auto alle 3.20 con rientro alle 3.40″. "Questa circostanza – scrive il pm – non ha trovato alcun riscontro nella versione fornita dall'indagato". Intanto oggi è arrivata la decisione del giudice per le indagini preliminari, al termine dell'udienza di convalida e dopo una breve camera di consiglio, non ha convalidato il provvedimento di fermo ma ha applicato la custodia cautelare in carcere per il giovane.











Il gip non ha ravvisato il pericolo di fuga per il giovane ma l’inquinamento delle prove. Prove che gli inquirenti continuano a cercare ascoltando testimoni e scavando nella vita del ragazzo, a detta degli amici della coppia violento al punto da ferirla in un paio di occasioni. Intanto dovrebbe slittare a dopo domani l’autopsia sul corpo di Roberta Siragusa, trasportato dopo il ritrovamento al Policlinico di Palermo. Per ora non è possibile stabilire una data per i funerali.

