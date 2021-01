“Addio campione nostro”. 19 anni, la vita di Vittorio finisce contro un palo

Ancora sangue sulle strade. A perdere la vita un ragazzo di 19 anni, Vittorio Perfetto. Una dinamica tutta da ricostruire e un dolore che, di contro, è già lacerante e rimbomba sui social dove si sono riversati fiumi di ricordi e di messaggio per il ragazzo molto conosciuto e amato.

“Oggi è una giornata Tristissima per tutti noi del Licola United ma soprattutto per chi ti ha conosciuto,hai trascorso con noi i primi due anni della nostra attività regalandoci gioie e perle col tuo magico sinistro ma soprattutto riempivi gli allenamenti giocando e scherzando con tutti,eri solare. Rip camione nostro. Noi ti ricorderemo sempre con quel numero 11 sulle spalle e con il sopranome di “Manolo”, che la terra ti sia lieve ”, si legge sulla pagina social della squadra dove il ragazzo giocava e aveva tirato in primi calci. “Un altro angelo lassù…vittorio perfetto r.i.p.amico mio ti ricorderò così tvb ”. Scrive un altro amico. Continua dopo la foto















Stando a una prima ricostruzione dell’accaduto, e a quanto riportano i media locali, il 19enne si trovava alla guida del suo scooter, un Honda Sh 150, e stava percorrendo viale Adriano, al Rione Traiano, periferia occidentale della città, quando per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo a due ruote e si è schiantato contro un palo della luce. Continua dopo la foto















Immediatamente sono partite i soccorsi con il 118 che primo è arrivato sul posto. Le condizioni di Vittorio Perfetto sono sembrate subito gravissime. La battaglia al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo è purtroppo durata pochissimo. Poche ore dopo infatti Vittorio Perfetto è deceduto a causa delle gravi ferite riportate. Continua dopo la foto











È solo l’ultima vita spezzata. Due giorni fa un incidente simile era costato la vita alla 17enne Debora Prisco. Si trovava in auto con la sorella, Antonella – nota per aver partecipato al programma “Uomini e Donne” in qualità di corteggiatrice – quando la vettura si è scontrata con un’altra automobile e si è ribaltata, nel popoloso Rione San Tommaso.

Ti potrebbe interessare: Incidente devastante, due vittime giovanissime: 17 e 20 anni