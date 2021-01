Novità in arrivo per la colorazione delle regioni italiane, decisa per cercare di contrastare quanto più possibile il contagio da coronavirus. Dopo l’ultima ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, quasi l’intera nazione era finita in zona arancione, ma adesso sono previste ulteriori modifiche disposte dal governo. Ricordiamo che allo stato attuale solamente una regione, ovvero la Sicilia, ed una provincia autonoma, quella di Bolzano, sono finite nella cromia rossa.

Per quanto riguarda le gialle abbiamo Campania, Molise, Basilicata, Provincia Autonoma di Trento e Toscana. A partire da venerdì 29 gennaio, però, sono attese delle variazioni molto importanti. Stanno già circolando le prime indiscrezioni, che dovranno essere ratificate ufficialmente nelle prossime ore. 'Il Messaggero', valutando attentamente i dati riferibili al periodo compreso tra il 18 e il 24 gennaio, è emerso che alcune regioni cambieranno colore da domani. Vediamo quali.















Secondo quanto riportato dal giornale, le regioni Lazio, Liguria e Veneto diranno addio alla zona arancione e passeranno a quella gialla con minori restrizioni. Ma si parla anche di ulteriori tre territori: Emilia-Romagna, Marche e Sardegna. Si segnalano infatti minori criticità, anche in riferimento alla saturazione degli ospedali, quindi queste decisioni dovrebbero essere confermate da Speranza. Ad essere valutati in maniera molto dettagliata sono in particolare tre parametri.















Ad essere presi in esame sono il tasso di incidenza dei contagi ogni 100 mila abitanti, il tasso di occupazione delle terapie intensive e dei ricoveri ospedalieri e l'indice di contagio Rt. Per cercare di variare il proprio colore è necessario attendere due settimane, quindi Lazio, Liguria, Valle d'Aosta, Marche, Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo, Piemonte e Lombardia rischiano di dover aspettare ancora. Salvo sorprese dell'ultim'ora, dovrebbero rimanere in zona arancione Puglia, Umbria e Sardegna.









La Sicilia, che si trova ancora in zona rossa, ha riportato dati molto incoraggianti, dunque è prevista anche per questa regione una modifica del colore. Stessa cosa per la Provincia Autonoma di Bolzano, che ha risposto bene ultimamente anche se i casi di contagio da coronavirus sono incrementati negli ultimi giorni. Non essendo trascorse due settimane, potrebbero però aspettare ulteriori sette giorni.

