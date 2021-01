Tragedia sulla strada, papà di due gemelli muore a 38 anni. Gli amici: “Emanuele, ti porteremo nel cuore”

Aveva 38 anni, era un marito e padre di due figli la vittima dell’incidente stradale avvenuto sulla Tiburtina a Roma mentre stava andando a lavoro. Emanuele Lenzoni lascia la moglie e i due gemelli, i genitori Giorgio e Licia e il fratello Nicola, ex calciatore.

I funerali si svolgeranno giovedì 28 gennaio, alle 15, nella chiesa dei Servi di Maria a Marina di Massa, quando il corpo del 38enne sarà riportato dalla Capitale, dove Emanuele abitava con la moglie Irene e i due bambini. L'uomo è rimasto vittima di un incidente avvenuto sulla via Tiburtina, nella zona di Ponte Mammolo e potrebbe essere stato investito da un'auto pirata dopo aver perso il controllo del suo scooter.















Secondo la ricostruzione di Roma Today il dipendente della Upim, potrebbe essere venuto in contatto con un veicolo fuggito via, anziché fermarsi per prestare soccorso. Da capire se la vettura, quindi, lo abbia investito dopo l'incidente, con Emanuele già a terra oppure se l'abbia urtato causandone la caduta sull'asfalto, che alle 6 del mattino, a causa delle temperature, era ghiacciato.















Prevista per oggi, mercoledì 27 settembre, l'autopsia con l'esito che sarà a disposizione del legale della famiglia del 38enne nelle prossime ore. Gli amici di Emanuele hanno contattato la redazione della Nazione per ricordarlo con parole dolci e di vicinanza alla famiglia.









“Emanuele era un giovane dirigente all’antica, senza grilli per la testa. Un figlio, un fratello, un marito, un padre che tutti vorrebbero avere. Da anni viveva a Roma per motivi di lavoro, – hanno detto gli amici – ma tutti noi lo vogliamo ricordare e lo porteremo nel cuore. Siamo vicini al dolore dei genitori, una famiglia di sani principi, e del fratello. Emanuele mancherà a tutti noi”.

