Crolla un capannone, morto un 49enne. Altre persone sotto le macerie: feriti gravi

Il solaio di un capannone in costruzione è crollato uccidendo una persona. La vittima è Franco Mastrovito, di 49 anni di Ostuni, titolare della ditta che stava eseguendo i lavori. Il capannone avrebbe dovuto ospitare una concessionaria d’auto. Secondo quanto riportano i quotidiani locali, altre persone sono rimaste intrappolate sotto le macerie.

Alcuni sono stati estratti e trasportati in ospedale, ma i soccorritori sono ancora impegnati a scavare tra le macerie per capire se ci possano essere altre persone rimaste intrappolate sotto ai calcinacci. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti le squadre dei vigili del fuoco, i carabinieri e il personale del 118 con le ambulanze.















Cinque i mezzi dei vigili del fuoco arrivati dai distaccamenti di Brindisi, Ostuni e Francavilla e diverse ambulanze che hanno lavorato incessantemente fino al recupero di tutti gli operai. Il crollo è avvenuto nel primo pomeriggio di martedì 26 gennaio a San Michele Salentino, in provincia di Brindisi, precisamente in contrada Ajeni, dove alcuni operai erano impegnati nei lavori di ristrutturazione di un capannone che avrebbe dovuto ospitare una concessionaria di automobili.















Come confermato dai Vigili del fuoco in un post su Twitter, uno di loro è in gravi condizioni. Tutti gli operai rimasti feriti sono stati trasportati all'ospedale 'Perrino' di Brindisi. "San Michele Salentino (BR), intervento in atto per il crollo di un capannone in fase di costruzione ubicato nella zona industriale. Estratti dalle squadre di #vigilidelfuoco 4 operai coinvolti rimasti feriti, uno in modo più grave", si legge sull'account Twitter del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.









Le indagini sono state affidate ai carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni e allo Spesal (Servizio di prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro) della Asl di Brindisi, competente in materia di incidenti sul lavoro.

