Andrea, 48 anni, trovato morto nel suo letto. È giallo: cosa è successo

Una morte al momento inspiegabile che forse solo l’autopsia renderà più chiara. È fitto il mistero sul decesso di Andrea Bindi, personal trainer di 48 anni di La Spezia ma residente da anni a Pesaro. A scoprire il corpo senza vita di Andrea nel letto della camera della sua casa a Roncosambaccio, frazione del Comune di Fano, in provincia di Pesaro-Urbino, nelle Marche, è stata la l’ex compagna.

La notizia è stata data da Il Resto del Carlino che spiega come l’uomo fosse in perfetta salute e lavorasse nelle palestre, quindi era anche molto attento al suo fisico. Andrea era un uomo in forma che da più di un anno, per seguire uno stile di vita ancora più salutare, aveva deciso di diventare vegano. Ma c’è anche un altro aspetto introdotto recentemente nel suo stile alimentare che adesso sta facendo discutere e sul quale si concentreranno gli inquirenti. (Continua a leggere dopo la foto)















La Procura locale ha infatti deciso di aprire un’inchiesta per vederci chiaro. Andrea Bindi, oltre ad essere diventato vegan, negli ultimi tempi, aveva anche iniziato a digiunare per due o tre giorni, senza introdurre cibi solidi ma soltanto liquidi. Il personal trainer era convinto che i digiuni avessero un grandissimo beneficio sul suo stato di salute. Ma non è tutto. Andrea frequentava un corso di laurea a Bologna sull’alimentazione, dunque si presume che fosse consapevole di quello che stava facendo. (Continua a leggere dopo la foto)















Non una dieta improvvisata o rimedi poco ortodossi per la salute, ma uno stile di vita sano, con tanto movimento e un’alimentazione vegana e con digiuni. Ecco perché sono in molti a chiedersi cosa possa essere successo ad Andrea Bindi, 48 anni, trovato morto nel suo letto dall’ex compagna. Intanto il pm Maria Fucci ha disposto l’autopsia che verrà eseguita mercoledì 27 gennaio. La procura vuole conoscere la causa della morte di Andrea e capire se ci sia correlazione tra digiuno prolungato e decesso. (Continua a leggere dopo la foto)









Secondo una prima ricostruzione Andrea Bindi sarebbe morto nel primo pomeriggio di domenica. L’uomo ha chiamato sua madre vrso le 13:30 e infatti vicini di casa hanno detto di aver sentito rumori fino alla stessa ore, poi più nulla. L’allarme è scattato intorno alle 18 quando l’ex compagna, Patrizia Denti, non essendo riuscita a contattarlo ha chiamato i vigili del fuoco vedendo la sua macchina fuori dall’abitazione. Poi i pompieri hanno forzato la porta e fatto la tragica scoperta. La sorella di Andrea, Barbara ha detto: “Non aveva mai avuto problemi se non le extrasistole da ragazzino”.

“Addio campione”. Salvatore non ce l’ha fatta, stroncato dalla malattia a 45 anni