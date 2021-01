Tragedia a Bari, dove un Un bambino di 9 anni è stato trovato impiccato a casa nel quartiere San Girolamo. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, gli agenti della polizia e il magistrato di turno per avviare subito le indagini e raccogliere tutti gli elementi utili a far luce sull fatto.

Il personale sanitario del 118 è intervenuto con un'ambulanza medicalizzata. Poi la corsa in ospedale, purtroppo inutile, perché i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del bambino. Come detto, sulla tragedia stanno indagando la Procura, con il pubblico ministero Angela Maria Morea che ha disposto il sequestro di tutti i dispositivi elettronici in possesso della famiglia e del piccolo. Dalle analisi dei computer e degli smartphone, infatti, si cercheranno tutti gli elementi utili a ricostruire gli ultimi minuti di vita del bambino e se, soprattutto, si sia qualche collegamento tra il decesso e qualche 'gioco' online.















A dare l'allarme sono stati i genitori, che lo hanno trovato primo di sensi con una corda attorno al collo. La Procura di Bari ha formalmente aperto un fascicolo per istigazione al suicidio contro ignoti per la morte del piccolo. Come anticipato oggi sulle pagine della Gazzetta del Mezzogiorno, l'ipotesi di reato è un atto dovuto per disporre i necessari accertamenti tecnici.









Palazzo di giustizia, uffici giudiziari Bari

"Una notizia devastante per la città, mi immagino i genitori e lo dico più che da sindaco, da genitore di due figlie", ha detto il sindaco di Bari, Antonio Decaro, intervenendo sull'emittente televisiva locale Telebari. "Non é una bella giornata – ha spiegato ancora il primo cittadino – . Non si conosce ancora la dinamica, però è venuto a mancare un bambino di 9 anni che è stato trovato in casa dalla mamma a San Girolamo. Nelle prossime ore e nei prossimi giorni forse capiremo che cosa è successo, ma non è un bel momento".









“Al momento non abbiamo elementi che colleghino questo episodio a giochi online, ma sicuramente c’è un problema con questi giochi che stanno circolando, da tempo ormai”, ha detto procuratore minorile di Bari Ferruccio De Salvatore. “Fino a questo momento non ci sono evidenze che questo fatto sia legato a un gioco, ma questi giochi, prima il Blue whale, poi Momo e adesso Tik Tok, possono essere molto rischiosi. Noi dobbiamo tener conto che con riferimento a determinate fasce di età lo spirito di emulazione è molto forte”, ha concluso.

