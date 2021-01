“Addio Ale”. Tradito dal cuore in sella alla sua bici: aveva 43 anni

Una tragedia che si è consumata sotto gli occhi dei soccorritori e degli automobilisti in transito in quella strada. Stava pedalando nell’Alta Padovana in sella alla sua bicicletta quando è stato colto da malore. Alessandro Marcon è stato immediatamente trasportato in ospedale ma per lui non c’è stato nulla da fare, è deceduto in ospedale.

A provocare la morte dell'uomo, 43 anni e molto conosciuto in città sarebbe stato un arresto cardiaco: il ciclista è caduto a ridosso di un fossato in località Silvelle a Piombino Dese. Ad accorgersi dell'uomo a terra privo di sensi sono stati alcuni automobilisti di passaggio che hanno dato l'allarme: sul posto sono accorsi l'ambulanza e l'elisoccorso di Treviso e i carabinieri da Cittadella.















Le operazioni ri rianimazione sul posto, scrive il Gazzettino, sono durate circa mezzora. Poi intubato, il 42enne è stato trasferito d'urgenza a Padova ma purtroppo non ce l'ha fatta e dopo circa un'ora i medici hanno dovuto constatarne il decesso. L'uomo viveva con la madre Bruna in via Malcana a Sant'Ambrogio vicino alla sorella che è impiegata nell'asilo del paese.















Faceva l'operaio in un'azienda del posto ed era considerato da tutti una buona persona e un gran lavoratore. L'infarto fulminante è una grave forma di attacco di cuore, che – a seguito dell'ostruzione di una delle due coronarie principali – interessa un'area estesa di tessuto muscolare cardiaco; da ciò deriva un'alta probabilità di morte improvvisa della persona colpita.











In genere, a causare gli episodi di infarto fulminante è un embolo derivante da un trombo o un ateroma; più raramente, è uno spasmo coronarico dovuto, per esempio, all’uso di droghe quali cocaina, anfetamine o metanfetamine. I sintomi dell’infarto fulminante insorgono in maniera repentina e, di solito, consistono in: dolore al petto, senso di stordimento, vertigini, sudorazione, fiato corto, nausea, vomito, senso d’ansia travolgente ecc.

Data la velocità con cui può dar luogo a complicanze fatali per il paziente, l’infarto fulminante richiede una diagnosi e un trattamento immediati.

