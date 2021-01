“Devi ringraziare il Signore…”. Morte Roberta Siragusa, caos sull’ex fidanzato Pietro. Cosa sta succedendo

Morte di Caccamo, una tempesta di insulti sui social. Per il popolo di Facebook, Pietro Morreale è già colpevole di aver ucciso la fidanzata di 17 anni, Roberta Siragusa, il cui corpo senza vita è stato trovato in un burrone a Caccamo, nel palermitano. Una foto insieme dei due fidanzati, immortalati davanti al Teatro Massimo di Palermo e una cascata incessante di insulti, nonostante non sia stata emessa ancora nessuna sentenza ufficiale sul giovane ancora sottoposto a interrogatorio.

Pietro Morreale è un appassionato di kick boking e sulla pagina della squadra di arti marziali Kilroy team di cui faceva parte si legge: “Apprendiamo la notizia di una grave tragedia che vedrebbe coinvolta una persona che, in passato (8 anni fa) e per un breve periodo, ha fatto parte della nostra squadra sportiva. Questa “persona”, che si è macchiata (per sua stessa ammissione) di un orrendo crimine, riporterebbe, sul proprio profilo Facebook, di “lavorare” per noi”. (Continua a leggere dopo la foto).















Il messaggio pubblico continua: “Ribadiamo che non abbiamo, ne noi ne nessuno dei nostri istruttori, nessun tipo di rapporto con questo individuo. Il nostro team condanna fermamente ogni tipo di violenza. Uno degli obiettivi delle arti marziali e proprio quello di inculcare nei giovani il “rispetto dell’altro”. Quanto accaduto ci ha lasciato sconvolti! Ci stringiamo al dolore dei familiari dell’innocente vittima”. (Continua a leggere dopo la foto).















Dalla pubblicazione del messaggio, sarebbero stati già 4mila i commenti che hanno raggiungo il post, uno ogni 30 secondi, mentre dalla foto la coppia di fidanzatini guardano fissi con sullo sfondo il Teatro Massimo di Palermo. Insulto dopo insulto, il popolo social ‘insorge’: “Datelo a me che ci penso io”, “Spero che soffrirai a vita”, “Suicidati”, “mi auguro che in carcere ti facciano la festa”. (Continua a leggere dopo le foto e il post).









Apprendiamo la notizia di una grave tragedia che vedrebbe coinvolta una persona che, in passato (8 anni fa) e per un… Pubblicato da KILROY TEAM su Domenica 24 gennaio 2021

E la lista si allunga: “La pena di morte ci vorrebbe”, “Sto indegno deve ringraziare il signore che è Italiano, in America sarebbe già sulla sedia elettrica”, “Che Dio ti perdoni, non augurerei mai l’inferno a qualcuno, ma prenditi le tue belle conseguenze qui”, “La ruota gira, pezzo di m…” “Sei una m… umana ti farei fare la stessa fine ma non così, ti taglierei a pezzi e ti farei morire a poco”.

Roberta Siragusa, la svolta: fidanzato fermato e indagato per omicidio. La procura: “Pietro l’ha uccisa così”