Il corpo di Roberta Siragusa, la 17enne uccisa a Caccamo in provincia di Palermo e trovata in un burrone, è stato trasportato al Policlinico di Palermo dove domani o mercoledì verrà fatta l’autopsia. Intanto è ancora in caserma il fidanzato della giovane, Pietro Morreale di 19 anni in attesa di essere trasferito in carcere dopo il provvedimento di fermo per omicidio Volontario e occultamento di cadavere.

Durante l'interrogatorio, terminato solo all'alba, il giovane si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma per la Procura è stato il 19enne ad uccidere la giovane. "Le indagini hanno fatto emergere diverse incongruenze nella ricostruzione dei fatti", spiegano i carabinieri della Compagnia di Termini Imerese e riporta Adnkronos. Gli accertamenti sulla morte della giovane sono andati avanti tutta la notte e i militari hanno sentito le persone che nelle ultime ore avevano avuto contatti con la vittima.















I familiari della vittima in queste ore sono assistiti dal servizio psicologico messo a disposizione dall'Arma dei carabinieri. Per tutto il giorno gli investigatori dell'Arma hanno ascoltato diversi testimoni per ricostruire le ultime ore di vita della ragazza, che con il fidanzato avrebbe trascorso la serata insieme ad alcuni amici in una villetta. Intorno a mezzanotte la coppia sarebbe andata via, ma Roberta non ha mai fatto rientro a casa. Poi il macabro ritrovamento del suo corpo semi carbonizzato nel burrone.















Sui social tante parole di dolore. " Perché devono succedere queste cose, quale sarà mai stata la causa per scatenare tanta furia?!!! Io penso che l'individuo ha un grande egoismo e non riesce a capire che ci sono dei limiti e che tutto e tutti meritano rispetto. I fidanzati hanno sempre litigato ma in passato non succedevano queste tragedie, si lasciavano ed ognuno per la propria strada. Adesso lei morta e lui rovinato per sempre insieme alle famiglie…è questo che a 19 anni vogliamo dalla vita? Povera società", scrive un'utente.











E per la prima volta, seduta sul divano della sua abitazione a Caccamo, parla anche la mamma di Roberta: “Giustizia per la mia Roberta, voglio giustizia. Non si può morire così a 17 anni…”. Dice mentre piange a dirotto. Tra un singhiozzo che non riesce a fermare a un ricordo della sua bambina.

