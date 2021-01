Coppia scomparsa a Bolzano, la svolta: “Ora è certo”. Cosa è emerso dai risultati delle analisi

Bolzano, proseguono le indagini sul giallo della famiglia Neumair. Continua a essere il primo indagato il figlio della coppia, Benno Neumair e solo i risultati forniti dai diversi laboratori dei Ris sugli oggetti e sui campioni prelevati durante i vari sopralluoghi nelle abitazioni e nella vettura della famiglia riusciranno a fare chiarezza. Rapporti tesi all’interno del nucleo familiare ma non solo, anche alcune tracce di sangue.

Il primo indagato sul casi resta Benno. Infatti secondo quanto emerso da una prima ricostruzione della Procura, l'istruttore di fitness di 30 anni avrebbe guidato fino a Vadena, lungo una strada chiusa, fino alla discarica Ischia Frizzi, per liberarsi dunque dei corpi della mamma Laura e del padre Peter nel fiume dal ponte Adige. Ma non solo. Ad oggi emerge anche un ulteriore dettaglio.















Sempre sul ponte di Vadena, quindi non troppo distante dalla discarica, tracce ematiche sarebbero di Peter Neumair. Sarebbero piccole le tracce ematiche pervenute, ma non per questo sarà impossibile procedere nelle analisi affidare alla squadra dei carabinieri del Reparto investigazioni scientifiche. Contemporaneamente non si arrestano le ricerche sul fondale del fiume Adige.















Al setaccio dunque la diga di Mori, e sul posto non solo sub, ma anche le preparate squadre dei vigili del fuoco di Trento. Si procederà con l'ecoscandaglio proprio per raggiungere le profondità dei fondali e comprendere se i cadaveri della coppia possano o meno essere stati gettati nelle acque a sud di Bolzano. La pista andrà seguita anche in merito a quanto restituito dai fondali, ovvero indumenti, che in ogni caso non apparterebbero ai coniugi.









Finora la posizione dei legali di Benno affermano: “Ricostruzione fantasiosa”, mentre rimangono impresse le parole della figlia della coppia Madé Neumair, nonchè sorella dell’indagato: “Sono così addolorata all’idea di aver perso la mia mamma e il mio papà, a 26 anni, in un momento in cui stavo condividendo con loro la mia vita, ogni giorno. Voglio assolutamente sapere la verità su come sono andate le cose, quella sera. Qualunque sia”.

