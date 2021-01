Coniugi scomparsi a Bolzano, dalle indagini un dettaglio e un mistero sul figlio Benno

È sempre fitto il mistero sulla scomparsa dei coniugi Peter Neumair e Laura Perselli. Del 63enne e di sua moglie, 68 anni, non si hanno più notizie dallo scorso 4 gennaio. I due sono usciti nel tardo pomeriggio dalla loro abitazione di via Castel Roncolo 22 per fare una passeggiata. Marito e moglie non hanno più fatto ritorno alla loro casa e inizialmente si pensava che fossero stati aggrediti oppure travolti dalla frana che due martedì fa aveva coinvolto anche l’hotel Eberle.

Poi, però, le ricerche effettuate hanno dato esito negativo e allora ci si è concentrati sui fiumi Adige e Isarco fino a Salorno e poi sulla zona da Roverè fino alla diga di Mori. In seguito, lunedì 18 gennaio, c'è stata una clamorosa svolta nelle indagini. Il figlio Benno, di 30 anni, è stato infatti accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere. L'uomo si professa innocente, ma dei suoi genitori non c'è più traccia e ci sono alcuni testimoni che dicono di non essere sorpresi dall'evoluzione della vicenda.















Fin dall'inizio delle indagini, in realtà, gli inquirenti avevano ravvisato un comportamento anomalo di Benno. Il suo avvocato lo descrive come provato ma fiducioso. Gli investigatori, però, si stanno concentrando su un particolare. La notte in cui Peter e Laura sono scomparsi, Benno dice di essersi recato da una sua amica con la quale ha passato la notte. Per arrivare qui Benno, però, avrebbe impiegato 30 minuti, un tempo ritenuto eccessivo per il tragitto considerato.















E allora si fa strada l'ipotesi che Benno possa aver fatto una deviazione presso il ponte Vadena, dove è stata trovata una traccia di sangue che potrebbe essere di Peter, proprio per gettare i corpi dei genitori. Altro particolare, mentre in genere Benno usava i mezzi pubblici, quella sera scelse di prendere la Volvo di famiglia. Intanto, comunque, i corpi di Peter e Laura non sono ancora stati ritrovati. Agli inquirenti il 30enne ha raccontato di essere tornato a tarda e di essere uscito per una passeggiata con il cane. Solo allora si è reso conto dell'assenza dei genitori e ha allertato le forze dell'ordine.









Altro fatto da non sottovalutare: il 7 gennaio Benno ha portato la Volvo ad un autolavaggio. I carabinieri lo hanno pedinato e hanno trovato una traccia di sangue e una bottiglietta di acqua ossigenata, usata forse per pulire gli interni dell’auto. Intanto il suo avvocato Flavio Moccia descrive come ‘fantasiosa’ l’ipotesi del duplice omicidio: “Tutto ciò che ha dichiarato sui suoi spostamenti è stato confermato dai video – le sue parole – il fatto che sia indagato è a sua tutela”.

