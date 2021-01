“Addio Ilaria”. Morta a 49 anni: 3 settimane fa aveva scoperto di essere malata

Una tragedia che ha gettato nel lutto un’intera comunità. Ilaria Stefanel aveva solo 49 anni. Era una donna brillante, amante della vita e con un sorriso per tutti. Se n’è andata sollevando una ventata di emozione nella cittadina di Oderzo dove era nata e dove viveva. Amante del cinema e dei viaggi, lascia l’anziano padre Italo, insegnante in pensione e già preside delle scuole medie di Mansuè negli anni 90 al quale la figlia è stata accanto per tutta la vita.

Un profondo lutto aveva già colpito la famiglia una ventina di anni fa con la scomparsa della madre di Ilaria, Serenella, insegnante di scuola elementare di Camino. Una storia ancora più tragica per i suoi risvolti. Solo tre settimane fa infatti aveva scoperto di essere malata: una malattia ai polmoni che non le ha lasciato scampo.















Ilaria Stefanel amava il suo paese e il suo lavoro di consulente finanziaria. Dopo aver frequentato il liceo scientifico Marconi di Motta di Livenza, Ilaria si era brillantemente laureata in lingue straniere all'Università di Padova, titolo che l'aveva portata a diverse esperienze professionali prima della definitiva entrata nel mondo bancario dove si era affermata fino a diventare consulente finanziaria.















Attività svolta fino a poco prima di Natale quando ha iniziato a manifestare i primi sintomi della malattia che in venti giorni non le ha dato scampo. "La scomparsa della giovane donna, piena di voglia di vivere fino all'ultimo, ha destato profondo cordoglio non solo tra parenti e amici, ma in particolare a Oderzo, dove viveva a ridosso del centro e dove era conosciuta per il carattere solare e il sorriso che dispensava a chiunque". Riporta il Gazzettino.











funerali di Ilaria Stefanel si svolgeranno giovedì 21 gennaio alle ore 15 presso il duomo di Oderzo. Resta il dolore per una morte inaspettata. Resta il senso di impotenza davanti a un destino becero che non ha avuto pietà di una giovane donna.

