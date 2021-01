Covid, famiglia cancellata in 20 giorni: dopo il figlio, morti anche mamma e papà

Si prende gli abbracci il Covid. E si prende vite. Da Mira, in provincia di Venezia, arriva una storia terribile dove il virus si è accanito con tutto la sua forza sterminando un’intera famiglia. Prima il figlio di 42 anni Ivan Busso il primo giorno dell’anno, poi la mamma Gina di 65 anni giovedì scorso e oggi il padre Gianni 72, morto in una sala dell’ospedale Covid di Mestre dove era ricoverato dallo scorso 11 dicembre.

Sembrava stesse migliorando nei giorni scorsi, ma stanotte si è avuto il peggioramento e infine il decesso. Una notizia che ha lasciato sgomento l'intera comunità che aveva saputo del decesso della signora Gina proprio durante i funerali del figlio, famoso e apprezzato Falconiere per il quale gli amici avevano anche attivato una raccolta fondi per sostenere la figlia di appena due anni e la moglie Elisa."Mi giunge notizia ora che è mancata anche la mamma di Ivan" aveva detto il parroco.















In chiesa c'è stato un brusio di sorpresa e c'è chi si era accasciato sulla panca. "Sapevamo che era molto grave – raccontava Elisa moglie di Ivan sul decesso della suocera – Proprio ieri mattina i sanitari avevano concesso ad Alex, il fratello di Ivan, di poterla vedere, nonostante fosse incosciente. Non ci aspettavamo che mancasse proprio in quel momento. Gina non sapeva della morte di Ivan, ma forse, dietro tutto ciò, c'era un disegno più grande di noi".















Un piano che è difficile capire anche per chi si aggrappa alla fede e alla speranza. I funerali di Gianni Busso non sono stati ancora fissati. Probabile che nelle prossime ore se ne saprà qualcosa in più. Per ora resta il dolore e l'amore di una comunità che si è stretta intorno a questa sfortunata famiglia.











Il nome di Gianni Busso si aggiunge a quello delle quarantunno persone uccise dal covid nelle ultime trentasei ore in provincia di Venezia. Tra le vittime c’è anche un ragazzo down di 22 anni di Vigonovo, Luca, malato di cuore che non ha retto al virus. Storie e numeri che rendono più febbrili le operazioni per vaccinare in fretta quanta più gente possibile.

