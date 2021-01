Lorenzo, 47 anni, muore nella sua palestra sotto gli occhi di una collega

“Oggi piango la scomparsa di uno di Noi, uno di quelli rari, quelli che capiscono al volo e non scendono a compromessi ma puntano dritti all’obiettivo. Ci siamo conosciuti un paio di anni fa in occasione del Gathering Europeo degli Affiliati CrossFit, dopo qualche minuto di chiacchiere ci eravamo già sintonizzati”

"Subito dopo Lorenzo ha iniziato a tradurre gli articoli del CrossFit Journal per CrossFit Italia e a condividere i suoi punti di vista sui principali eventi della nostra community. Sto rileggendo con grande stima i messaggi che mi ha mandato durante questi anni, parlano tutti di CrossFit, di quello autentico fatto dalle persone per le persone, fatto con l'unico obiettivo di migliorare la vita degli altri ad ogni costo".















"Ci siamo sentiti qualche giorno fa al telefono perchè volevi iniziare a prepararti per il Level 3, queste sono le ultime parole che mi ha scritto "In questo momento voglio prendere tutto come un'opportunità, anche perchè cosi ne usciremo prima, più forti e soprattutto migliori" Grazie per tutto quello che hai fatto per noi, per la fantastica community di Mad Tortuga CrossFit Rovereto e per la gente che ha avuto la fortuna di starti vicino!".















È uno dei tanti post in ricordo di Lorenzo Zanetti, 47enne di Trento, e istruttore di crossfitt mortonella sua palestra via del Garda a Rovereto. All'improvviso verso mezzogiorno ha accusato un malore e si è accasciato a terra. La collega ha subito chiamato i soccorsi e nel frattempo ha provato a rianimarlo praticandogli il massaggio cardiaco, scrive la voce del Trentino.











Sul posto, si legge ancora sul giornale, è arrivata un'ambulanza e si è alzato in volo anche l'elicottero con il medico rianimatore a bordo. I soccorritori hanno provato sia con i farmaci che con il defibrillatore ma non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri per fare chiarezza sull'accaduto e hanno constatato che si è trattato di una morte naturale. Il medico del 47 enne ha spiegato che l'uomo era in ottima salute e non c'era mai stata nessuna avvisaglia che avesse potuto far pensare a una morte così improvvisa.

