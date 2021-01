Gioele, il messaggio del padre nel giorno del compleanno. Avrebbe compiuto 5 anni

Morte di Viviana e del piccolo Gioele, le parole di Daniele Mondello colpiscono il cuore. Nelle ultime ore, diffonde Il Messaggero, appare una lettera scritta e divulgata sui social dal padre del piccolo Gioele. Proprio oggi sarebbe stato il compleanno di Gioele e il padre non può che condividere i suoi pensieri. Parole che non possono passare inosservate, che lasciano riflettere.

Le campagne di Caronia, in Sicilia, hanno ‘inghiottito’ per sempre le loro vite, quelle di Viviana e del piccolo Gioele, che proprio oggi avrebbe potuto festeggiare il suo quinto compleanno. Daniele Mondello dedica una lettera al figlio che recita così: “Vi capita mai di sperare che quel determinato giorno non arrivi mai? È il mio caso pensando al 16 gennaio. Il giorno del tuo compleanno figlio mio”. (Continua a leggere dopo la foto).















“Da quando tu e la mamma non ci siete più mi ha sempre fatto paura questa data. Forse la paura di affrontare questo momento in cui invece di celebrare la tua nascita e la tua crescita posso limitarmi a ricordarti e sprofondare nella più grande tristezza che mai al mondo avrei pensato di provare. Sai Gioele si dice che per ogni figlio il papà, nella maggior parte dei casi, sia considerato un supereroe. Forse anche per te era così, ma posso affermare che il mio supereroe eri tu figlio mio”. (Continua a leggere dopo la foto).















“Tu mi hai fatto provare emozioni che non credevo possibili o esistenti. Con te ho scoperto la vera gioia della vita, ma soprattutto la felicità di essere padre. Sei ciò che mi ha cambiato e mi ha fatto vedere tutto in modo diverso, con occhi diversi. Da quando ti ho visto per la prima volta ho capito che il resto della mia esistenza lo avrei dedicato a te e che per te avrei dato tutto me stesso. Aiutarti a crescere, a capire il mondo, insomma accompagnarti in ogni istante”. (Continua a leggere dopo le foto).









“Quello che non sai è che, indirettamente, le medesime cose le facevi anche tu per me, guidandomi in questo cammino a me ancora ignoto: quello del genitore. Il regalo più bello che la vita mi ha dato è stato avere te figlio mio. Adesso purtroppo sono qui a ricordarti e non posso festeggiare con te, ma sappi che tu vivi dentro di me. Tu e la mamma siete la mia linfa vitale, ciò che ancora mi da la forza per affrontare tutto giorno dopo giorno. Grazie per quello che mi hai dato, sei e rimarrai sempre l’amore della mia vita e il mio supereroe. Buon compleanno figlio mio”.

