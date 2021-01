Addio al sindaco medico, Costantino contagiato dopo la visita a un paziente Covid: “Non riusciamo ancora a crederci”

Foggia, la comunità piange la morte del primo cittadino. Il sindaco di San Nicandro Garganico, Costantino Ciavarella, si spegne all’età di 65 anni. Una personalità molto stimata da tutti, Costantino Ciavarella era anche medico. Dopo la scoperta della positività al Covid lo scorso 26 dicembre, il sindaco era stato ricoverato presso l’ospedale Masselli Mascia di San Severo (Foggia).

Ha ricoperto la carica di primo cittadino nel 2018. Costantino Ciavarella, medico, era stato eletto nel centrodestra. E il contagio, si apprende su Repubblica, sarebbe avvenuto dopo una visita a un paziente risultato poi positivo. Purtroppo, dopo un brusco peggioramento delle sue condizioni di salute, Costantino non ce la fa e muore all’età di 65 anni lasciando l’intera comunità senza parole. (Continua a leggere dopo la foto).















Dopo il secondo medico deceduto per Covid in Puglia, Enrico Pansini, anche il nome di Ciavarella si aggiunge all’elenco fornito dalla Fnomceo, la federazione nazionale che raccoglie gli Ordini dei medici, dove Ciavarella risulterebbe il 290esimo professionista ucciso dal virus. Numerosi i messaggi di cordoglio da parte dei sindaci del Gargano. Si legge da parte del sindaco di San Severo, Francesco Miglio: “Era sindaco e medico, quindi doppiamente in prima linea contro il contagio. In lui il senso del dovere era più forte di ogni paura. Era una persona mite e cordiale”. (Continua a leggere dopo la foto).















E ancora, da parte del primo cittadino di Vieste, Giuseppe Nobiletti: “Ciavarella era stimato da tutti i colleghi sindaci del promontorio”. Si aggiungono i pensieri di Michele Di Pumpo: “Lottava su due fronti, il suo lavoro da medico e il suo impegno politico, e stava guidando il suo paese in questo momento così difficile”. Poi il messaggio commosso di Lorena Di Salvia, non solo consigliere comunale di Forza Italia ma anche grande amica di Ciavarella. (Continua a leggere dopo le foto).









“Non riesco ancora a crederci. Mi sembra impossibile. Insieme partecipavano tutte le domeniche alla messa. Ci incontravamo sempre tra i banchi della chiesa di Santa Maria del Borgo”. Costantino Ciavarella era un uomo molto devoto. Lascia il figlio Matteo, studente universitario e la moglie Lucia, insegnante di religione. Non si è mai risparmiato un solo giorno durante questa terribile pandemia. Sempre in prima linea, sempre pronto e disponibile a soccorrere i suoi pazienti”.

