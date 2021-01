Era scomparso senza lasciare traccia dopo un piccolo incidente, un frontale con un camion senza gravi conseguenze, abbandonando la sua auto nel tratto di statale 156. A dare l’allarme l’autista dell’altro mezzo rimasto coinvolto che, dopo essere andato a prendere una bottiglia d’acqua per Giampaolo Peloso, al ritorno non l’ha più trovato.

Una scomparsa senza senso. In macchina aveva lasciato documenti e telefono ed era corso, secondo alcuni testimoni e a quanto riportano in media locali, verso la collina antistante. Sulle sue tracce, dopo le segnalazioni rimbalzate anche sui social, si erano messi in tanti, già da ieri sera mentre una mobilitazione era partita tra i suoi concittadini che, in prima persona, hanno cercato di dare una contributo.















Le forze dell'ordine, nel pomeriggio e per tutta la notte, hanno perlustrato il territorio, una zona che lo stesso Peloso, cacciatore esperto, conosce come le sue tasche. Diverse squadre della protezione civile, i vigili del fuoco, la polizia locale e i carabinieri di Sezze e Latina sono state impegnate nelle operazioni di ricerca, allertando anche i carabinieri cinofili.















Tanta apprensione che poi si è sciolta nella maniera più tragica. L'uomo purtroppo è stato ritrovato dai vigili del fuoco intorno alle 13 a circa 200 metri dal luogo dell'incidente, in una zona impervia, sulle pendici di una collina nota come "Arnalo del Bufalo". A riportare quanto successo è Latina Oggi che scrive come.











“Il cadavere è stato rinvenuto a pochi metri dalla 156 dei Monti Lepini intorno alle 12.45. La salma adesso sarà messa a disposizione delle autorità competenti, che dovranno stabilire orario e cause del decesso”. In quel punto c’erano dei massi, il che fa pensare che sia caduto e abbia perso la vita a causa dell’impatto. L’uomo lascia una moglie e una figlia adolescente

