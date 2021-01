La strada si apre all’improvviso, la statale spaccata in due nel mezzo della carreggiata. Cosa è successo

Cagliari, il manto stradale si spacca letteralmente a metà. Già chiusa al traffico da circa 15 giorni proprio perchè soggetta ai rischi di un cedimento improvviso, la carreggiata ha ceduto ulteriormente. Nello specifico si è trattato di una voragine lungo la strada statale 131, poco prima di Bonorva, cittadina in provincia di Sassari, subito dopo il bivio per Cossoine.

Non sono stati registrati feriti, proprio perchè preventivamente chiusa al traffico per dissesti. Sul posto sono giunti prontamente gli agenti della polizia stradale, al fine di mettere al sicuro l’area e scongiurare il peggio. Ma non solo. A lavoro anche i tecnici dell’Anas per effettuare gli opportuni rilievi. La causa della spaccatura del manto stradale, a detta degli agenti, si potrebbe ricondurre e uno smottamento del terreno sottostante. (Continua a leggere dopo la foto).















Con probabilità, anche le continue piogge avrebbero dunque causato delle infiltrazioni tali da fare cedere un manto stradale provato. Questo avrebbe infine portato al cedimento dell’ asfalto, degenerando in una vera e propria voragine di una decina di metri all’altezza del chilometro 163. Il tratto stradale era stato sottoposto a lavori di manutenzione a partire dal 5 gennaio. (Continua a leggere dopo la foto).















Per tali motivi, anche il traffico su quel tratto era stato così bloccato; la viabilità era stata successivamente permessa lunga la deviazione tra Cossoine e Bonorva, pur nel disagio generale degli automobilisti che non hanno più potuto percorrere la Carlo Felice, ovvero arteria a scorrimento veloce. Ma la decisione presa si è rivelata fondamentale al fine di scongiurare il peggio. (Continua a leggere dopo le foto).









E a tal proposito su SardegnaLive si legge: “Già lo scorso 4 gennaio il Comune di Bonorva aveva segnalato un iniziale cedimento della sede stradale della 131, dovuto alle abbondanti precipitazioni. In quell’occasione era stato effettuato un sopralluogo alla presenza del sindaco e del vicesindaco, con l’ausilio della Responsabile dell’Ufficio Tecnico, Floriana Muroni. Il controllo aveva evidenziato la gravità della situazione con conseguente segnalazione all’Anas “affinché le operazioni di ripristino della strada” fossero “il più veloci possibili”.

Travolto da una pala meccanica sul posto di lavoro. Christian muore così a 26 anni