La decisione finale è stata presa giovedì 14, dopo la riunione con i presidenti delle Regioni. Il nuovo Dpcm, le cui norme entreranno in vigore il 16 gennaio, pare aver fissato determinati punti che ci hanno fatto compagnia durante gli ultimi mesi. Facciamo una premessa e poi approfondiamo insieme la condizione delle visite ad amici e parenti.

Stando agli ultimi dati, da lunedì 18 gennaio si potrebbero colorare di arancione: Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, provincia autonoma di Bolzano, provincia autonoma di Trento, Puglia, Umbria e Veneto. In bilico verso il rosso ci sono invece la Lombardia, l’Emilia-Romagna e la Calabria. Mentre potrebbero restare in giallo Toscana, Molise e Campania. (Continua dopo le foto)































Nel nuovo Dpcm è stata rinforzata la norma che regola le visite ad amici e parenti, nonostante l’alto rischio di polemica, il governo ha ritenuto necessario limitare gli incontri nelle abitazioni private. È stato deciso dunque che nelle regioni gialle “lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, nell’ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le 5 e le 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi”. Nelle regioni arancioni o rosse, invece, lo spostamento è possibile solamente per quanto riguarda il proprio comune di residenza. (Continua dopo le foto)









Resta fissa la deroga sugli “spostamenti dai Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia”. La vera novità su questo nuovo Dpcm è la ‘zona bianca’ che avverrà soltanto in uno “scenario di tipo 1 e livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti”. Se si parla di zona bianca tutte le attività potranno andare in contro alla riapertura.

Nuovo Dpcm, l’ultima decisione del governo su palestre e piscine. Quando potranno riaprire