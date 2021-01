Schianto fatale in autostrada. Morto un 31enne lascia moglie e 2 figli piccoli

Drammatico incidente stradale tra un furgone e un camion lungo l’autostrada A22. Lo schianto tra i due mezzi è avvenuto lungo l’autostrada del Brennero, intorno alle ore 8.30. Secondo le prime informazioni riportate dal sito TrentoToday, un furgone ed un camion si sono scontrati all’altezza di Egna, in direzione nord.

Il furgoncino guidato da un 31enne residente a Lazise è finito sotto al camion. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli uomini del 118 con l'elicottero, ma per il giovane alla guida del mezzo non c'è stato niente da fare. La vittima è Victor Vitalie Colodi, classe 1989, residente a Verona ma domiciliato a Lazise. Di origini moldave, Vitale ascia la moglie e due bambini piccoli.















Ferito e soccorso sul posto ma non in pericolo di vita il conducente 42enne alla guida del camion. Sul luogo dell'incidente è intervenuto anch il personale della Sottosezione della polizia stradale di Trento, che sta ancora cercando di capire le cause di quanto accaduto in autostrada. Dai primi rilievi, è sembrato che Vitor si sia reso conto all'ultimo momento del pericolo, sterzando a destra per evitare lo schianto che ha distrutto il lato sinistro del furgone, proprio quello del guidatore. Il camion guidato dal 42enne era fermo a causa di un cantiere.















Lo scorso anno, sullo stesso tratto, aveva perso la vita Pierfrancesco Belfanti 53 anni, originario di Marmirolo ma residente anche lui ad Lazise, sposato e con figli. L'uomo stava percorrendo l'Autostrada del Brennero quando è andato a schiantarsi contro un tir fermo nella piazzola di sosta. A lanciare l'allarme era stato un sistema dell'auto che lancia un segnale in caso urti particolarmente forti.









Belfanti era l’ex gestore del ristorante ai Beati di Garda ed era stato nominato segretario regionale del Dipartimento attività economico/produttive della Democrazia Cristiana della Regione Veneto.

