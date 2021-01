Rita muore a 23 anni dopo settimane di agonia: si era ustionata in casa

Rita Fiorenza è deceduta dopo circa venti giorni di agonia in ospedale. La giovane 23enne era rimasta gravemente ustionata mentre accendeva il fuoco del camino di casa. Un terribile incidente domestico avvenuto il 23 dicembre scorso a Monstarace, comune di Reggio Calabria, dimora della ragazza.

La 23enne era stata soccorsa dagli operatori del 118, giunti sul luogo con l'elisoccorso, da Locri, e trasportata urgentemente al centro grandi ustioni di Catania. Rita Fiorenza riversava in gravi condizioni a causa delle gravi lesioni provocate da un ritorno di fiamma mentre accendeva il camino.





























Pochi giorni fa sembrava che le condizioni di salute della giovane fossero in via di miglioramento, ma Rita non ce l'ha fatta ed è deceduta nel reparto di Terapia Intensiva dell'ospedale Cannizzaro di Catania. "La notizia che Rita non ce l'ha fatta ci lascia sgomenti insieme con tutta la nostra comunità. Ci stringiamo ai famigliari duramente colpiti dalla gravissima e dolorosissima perdita esprimendo il nostro cordoglio" si legge sulla pagina Facebook del comune di Monasterace, che ha annunciato il lutto cittadino nella giornata in cui si terranno i funerali.









Dopo il terribile incidente domestico, cittadini e associazioni si erano fatti avanti per raccogliere soldi, così da poterla aiutare con i delicati interventi chirurgici a cui si sarebbe dovuta sottoporre. Rita Fiorenza era impiegata come cassiera in un supermercato ed è stata descritta da tutti come una ragazza molto apprezzata e benvoluta nel paese in cui viveva con i genitori e i fratelli. Su Facebook sono stati scritti numerosi messaggi di cordoglio da parte di tutte le persone che la conoscevano e le volevano bene, ed ora non possono credere a quello che è successo.

