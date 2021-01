Crolla davanti al marito, mamma Daiana muore a 28 anni: lascia 2 figlie piccole

Una tragedia, un terribile dramma che si è consumato sotto gli occhi di decine di persone e quelle incredule del marito. Daiana Vianello, una giovane mamma di 28 anni, è morta dopo un malore in strada. È successo a Canareggio in Veneto, mentre camminava in compagnia di alcuni amici nellam mattinata di sabato 9 gennaio. A nulla sono serviti l’intervento dei sanitari del Suem e i tentativi dei medici dell’ospedale Civile di salvarla. La causa della morte sarebbe un aneurisma.

Sui social, dove un cuore spezzato è stato ripostato più volte, il dolore degli amici. A testimoniare quanto il lutto abbia colpito il paese i messaggia lascianti anche in alcuni gruppi frequentati da utenti della città, in segno di rispetto e omaggio alla giovane mamma. Alla Giudecca in tanti la ricordano come una brava ragazza, facente parte di una bella famiglia e anche il parroco, Padre Fabio, racconta.















"Le catechiste di Sacca Fisola se la ricordano molto bene, sposata, con due bambine una delle quali in allattamento, aveva una vita serena". Il parroco della Giudecca, riporta il Gazzettino prosegue: "La comunità è rimasta scossa dall'evento, coloro che conoscono i parenti e la famiglia sono colpiti molto duramente".















Per questo a Sacca Fisola, oltre al funerale, si è deciso di raccogliersi in preghiera per Daiana: "Domani sera (oggi, ndr) si terrà una veglia alle 19, i parenti hanno deciso di trovare un momento di raccoglimento per lei prima del funerale di mercoledì alle 11 nel campo della chiesa di San Gerardo Sagredo". Padre Fabio invita i concittadini a dimostrare l'affetto per la ragazza e per il dolore di una famiglia che dovrà trovare le forze per andare avanti.











Daiana Vianello, molto conosciuta anche a Cannaregio, lascia il marito, gondoliere in Bacino Orseolo, e due figlie piccole. La famiglia ha deciso di donare gli organi. L’ultimo gesto d’amore di Daina, da oggi una parte di lei continuerà a vivere.

