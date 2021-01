Tragedia in casa. Muore bimba di 2 anni, colpita in testa da una stufa mentre gioca

Bambina morta schiacciata da stufa. Tragedia a Cabiate, comune di 7500 abitanti della provincia di Como, in Lombardia, quando lunedì 11 gennaio, intorno alle 18,30, in un appartamento di via Dante Alighieri una bambina di due anni è rimasta gravemente ferita in drammatico incidente domestico.

Secondo quanto ricostruito dai quotidiani locali, la piccola è stata stata colpita alla testa da una stufetta di piccole dimensioni che le avrebbe causato un trauma cranico e conseguente arresto cardiocircolatorio. Inizialmente la situazione non sembrava preoccupante, anche perché la bambina aveva ripreso a giocare, ma qualche ora dopo ha perso conoscenza e i genitori hanno allertato il 118.















Molto probabilmente, visto che la piccola aveva ripreso a giocare, i genitori non si erano preoccupati e solo dopo circa tre ore, quando è comparso un evidente ematoma sulla testa della bambina, è stato dato l'allarme al 118, intervenuto sul posto con con ambulanze e un'eliambulanza insieme ai carabinieri di Cantù.















Trasferita in condizioni gravissime all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, la piccola non ce l'ha fatta. Stando a quanto riportato da Areu, l'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia, la bambina è stata sottoposta a rianimazione sul luogo dell'incidente per poi essere trasportata nel nosocomio di Bergamo.









Per lei, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Vani tutti i tentativi dei medici di salvarle la vita. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Cantù. Spetterà ai militari dell’arma chiarire l’esatta dinamica dell’incidente domestico e capire se ci siano responsabilità da parte di chi avrebbe dovuto sorvegliare la bambina.

