“18 ragazzi denunciati”. Covid, festa clandestina in un hotel: quattro sono minorenni

Multe, multe e ancora multe. Nonostante la lotta al Coronavirus sia tutt’altro che conclusa, nonostante i tanti sacrifici fatti e nonostante il bollettino ci informi quotidianamente su nuovi contagi e centinaia di morti per Covid, molti italiani ancora non rispettano le norme anti-contagio. E stavolta la notizia arriva da Milano dove la polizia è intervenuta a seguito di ben tre chiamate nella notte.

Tutto è avvenuto in un hotel del centro, o meglio in un aparthotel, ovvero un hotel con appartamenti. A mezzanotte e quarantacinque la polizia è stata chiamata da alcuni ospiti della struttura di via Lupetta perché disturbati da rumori, urla, e musica ad alto volume. E anche per il danneggiamento della porta di una camera. Gli agenti sono intervenuti e già dalla strada hanno sentito del rumore provenire dall'hotel.















La polizia, intervenuta sul posto, ha visto dei ragazzi scappare sulle scale. Una volta entrati nell'alloggio danneggiato i poliziotti hanno trovato tre ragazzi, una 19enne e due ragazzi di 20 e 21 anni, che non avrebbero dovuto essere lì. Quindi li hanno fatti allontanare. Ma non è finita. Alle due circa un rider che consegnava pizze ha chiamato la polizia affermando di essere stato aggredito da alcuni ragazzi che uscivano dallo stesso palazzo.















Gli agenti sono intervenuti nuovamente e hanno trovato gli stessi tre ragazzi che avevano allontanato poco prima e altri quattro giovani. Ma non è tutto, anzi. Alle cinque e mezza è arrivata alla centrale una nuova chiamata per schiamazzi e danneggiamenti. Stavolta i poliziotti hanno controllato tutto l'aparthotel, trovando ben diciotto ragazzi, di cui soltanto due registrati. I ragazzi non hanno gradito l'intervento della polizia e alle richieste di spiegazioni sui danni si sono accusati a vicenda e hanno accusato altri ragazzi che, a detta loro, se n'erano andati.









A quel punto i poliziotti non hanno potuto far altro che portare tutti in Questura, identificarli e multarli. Tre di loro, minorenni, sono stati mandati a casa dai genitori, mentre un quarto, un marocchino di 16 anni, è stato affidato alla comunità da cui si era allontanato. Purtroppo non è l'unico episodio del genere. Hanno fatto il giro del web, infatti, le foto di una festa di Capodanno illegale in un hotel di lusso a Padenghe sul Garda, provincia di Brescia. L'hotel è stato poi chiuso.

