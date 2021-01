Positivo al Covid il ministro ai Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà, che il 5 gennaio scorso si è sottoposto a un tampone. Non aveva alcun sintomo, si è trattato di un controllo di routine a scopo precauzionale. Oggi è arrivato l’esito. Per questo sono scattate immediatamente le procedure di profilassi del caso.

Il ministro sta bene, non ha alcun sintomo, si atterrà scrupolosamente alle indicazioni dell’autorità sanitaria competente, riferiscono dal suo ufficio stampa. Nessun contatto negli ultimi giorni tra il ministro, il premier Giuseppe Conte o altri esponenti della squadra di governo. A quanto apprende l’Adnkronos, il ministro lunedì sera ha preso parte al Consiglio dei ministri in videocollegamento da Belluno, dove risiede la sua famiglia. (Continua dopo la foto)















Quarantena fiduciaria solo per lo staff di D’Incà, con cui ieri il ministro ha avuto una riunione di lavoro breve, nel rispetto delle distanze e con mascherine, ma, per rispetto del protocollo, è stata comunque predisposta la quarantena fiduciaria per chi era presente alla riunione. (Continua dopo la foto)















Federico D’Incà è ministro ai Rapporti con il Parlamento dal 5 settembre 2019. Laureato in economia e commercio all’Università degli Studi di Trento, attivista civico sul territorio bellunese, ha aderito ai primi meetup del Movimento 5 stelle diventando promotore delle liste a Belluno e Feltre, nel 2012, si legge su Wikipedia. Deputato della Repubblica italiana dal 2013, ha avanzato in Parlamento diverse istanze provenienti dai territori montani del Veneto in collaborazione con i gruppi locali del M5S, alcuni comitati civici e le amministrazioni locali[1][2]. Membro della Commissione bilancio, tesoro e programmazione, ha ricoperto anche il ruolo di Capogruppo e successivamente, di Presidente del Gruppo del Movimento 5 stelle. (Continua dopo la foto)









In precedenza era capitato anche al ministro dell’interno Luciana Lamorgese di essere positiva al Covid. In quel caso si trattò di una falsa positiva. “La responsabile del Viminale – si legge in una nota – ha ripetuto il test molecolare per SARS-CoV-2 nelle giornate di mercoledì 9 e di giovedì 10. Tutti e due i test sono risultati negativi”. Il ministro ha ripreso regolarmente la sua attività.

