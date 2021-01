Nuove rivelazioni del collaboratore di giustizia Antonio Cossidente hanno gettato una luce macabra sulla fine di Maria Chindamo. La donna, di Laureana Borrello, comune di meno di 5000 anime nella città metropolitana di Reggio Calabria, è scomparsa nel 2016. L’ultima volta era stata avvistata nella sua tenuta agricola di Limbadi, provincia di Vibo Valentia. Maria sarebbe stata uccisa dalla ‘Ndrangheta, perché si rifiutava di vendere i suoi terreni a Salvatore Ascone, arrestato nel 2019 e poi rilasciato dopo il riesame.

Sulla spietatezza dei killer delle organizzazioni criminali si è detto molto e sono stati girati anche dei film. Tutti ricordano, ad esempio, Giuseppe Di Matteo, il bambino, figlio del collaboratore di giustizia Santino Di Matteo, ucciso e poi sciolto nell'acido da esponenti mafiosi per evitare che il padre collaborasse con gli investigatori. E, purtroppo, anche la fine di Maria verrà ricordata per le sue brutali modalità.















Il portale on line ilvibonese.it ha rivelato le dichiarazioni rilasciate dal collaboratore di giustizia Antonio Cossidente lo scorso 7 febbraio presso la sede del servizio centrale dei carabinieri del Ros a Roma. L'uomo ha raccontato al sostituto procuratore di Catanzaro Annamaria Frustaci la storia della 'lupara bianca', ovvero dell'uccisione di Maria Chindamo e del successivo occultamento del cadavere. Particolare agghiaccianti sono stati svelati a Cossidente da Emanuele Mancuso, il figlio del boss Pantaleone.















Cossidente e Mancuso erano detenuti presso il carcere di Paliano, riservato ai collaboratori di giustizia. Cossidente è più grande e protegge e aiuta Mancuso, ad esempio avvertendolo sulle intenzioni di un altro detenuto. Insomma tra i due si crea un legame: "Per me Emanuele Mancuso – dice l'uomo ai pm – era diventato come un figlio perché anche mio figlio è dell'89 ed ha quasi la sua stessa età: Emanuele era come mio figlio che non potevo vedere per via della mia decisione di collaborare con la giustizia".









Ebbene, secondo quanto rivelato da Mancuso a Cossidente, l’imprenditrice di Laureana Borrello Maria Chindamo sarebbe stata uccisa perché si rifiutava di cedere i suoi terreni a un grosso trafficante di cocaina, detto ‘Pinnolaro’, ovvero Salvatore Ascone. “Mi disse che avevano manomesso le telecamere, e che questa donna sarebbe stata scomparsa secondo lui o sarebbe stata macinata con un trattore o data in pasto ai maiali” le parole di Cossidente ai magistrati sulla brutale vicenda di ‘lupara bianca’.

