Triplo Colpo. E che colpo. Stiamo parlando di una vicenda che arriva da Pordenone. Intanto spieghiamo come funziona questo gioco. Si tratta di un gratta e vinci con tre giochi e tre meccanismi diversi. Nel gioco 1 basta grattare i simboli dell’euro per scoprire degli importi. Se si trovano due importi uguali, si vince quell’importo. Nel gioco 2 ci sono invece quattro giocate. Si gratta la stella per scoprire i cinque numeri vincenti che dovranno essere confrontati con i numeri presenti in ognuna delle quattro giocate.

Anche nel gioco 3 le giocate sono quattro e, per ogni giocata, se si trovano due dadi con lo stesso punteggio, si vince il premio indicato. Ma non è finita. Con un biglietto, che costa 10 euro, è possibile vincere fino a 2 milioni. Ebbene a Pordenone è successo quello che vi stiamo per raccontare, o meglio, che ha raccontato chi era presente quando tutto è avvenuto.















Le protagoniste sono una nonna e sua nipote. "Hanno giocato dieci euro – spiega la titolare della ricevitoria Gai di Torre Pordenone, Sabrina Tonello – hanno preso il tagliando e sono andate a grattarlo fuori, visto che i clienti non si possono intrattenere all'interno. Dopo qualche minuto le ho viste rientrare con un'espressione a metà tra lo stupefatto e l'impaurito. Ho passato il Gratta e vinci a terminale e mi ha confermato la vincita da due milioni, invitando l'acquirente a rivolgersi in banca".















Immaginate la contentezza, ma anche lo stupore di nonna e nipote. E infatti, incredibilmente, la vicenda avrebbe potuto trasformarsi nel giro di pochi istanti. La causa? Sentite qua: "Alla nonna tremavano le gambe – ha riferito la titolare della ricevitoria – le abbiamo detto di sedersi, perché avevamo paura che svenisse. Non fornirò altri dettagli sui vincitori, ma sono felice perché si tratta di persone perbene, clienti abituali, a cui questi soldi faranno molto comodo".









Fin qui, direte voi, dove sta la particolarità? Ebbene, nella stessa ricevitoria, nel 2016, erano stati vinti altri due milioni di euro complessivi. Quella volta, però, il biglietto gratta e vinci era un Turista per Sempre. Stavolta la vincita è avvenuta nella tarda mattinata di lunedì 4 gennaio. E voi che ne pensate? Sarà il caso di fare una capatina da quelle parti, in via Piave 58, nella ricevitoria di Walter e Sabrina Tonello? Sinceramente noi un pensiero ce lo stiamo facendo…

