Chiusura di bar, ristoranti e discoteche, coprifuoco, e in molti casi niente spettacoli di fuochi d’artificio o musica dal vivo. Un Capodanno diverso, all’ombra del coronavirus, in particolare in Europa, dove preoccupano i recenti picchi di contagi e le nuove varianti, ancora più contagiose e a rapida diffusione. Il mondo ha iniziato salutare il 2020 con la speranza che il 2021 sia migliore.

Difficile non riuscirci anche se, almeno per i ponti, il calendario (scorri in basso per vedere il calendario completo) lascia ben poche speranze. fortunatamente, l’anno che verrà non sarà poi così ricco di ponti e festività in cui rilassarsi o di cui approfittare per fare un bel viaggetto. Il 25 aprile (Festa della liberazione) e Ferragosto, per esempio, cadono di domenica, mentre il primo maggio (Festa dei lavoratori) e Natale di sabato. Continua dopo la foto















Nel dettaglio l’anno inizierà di venerdì e, in condizioni di normalità, questo sarebbe stato un grosso vantaggio. Infatti, si sarebbe potuto approfittare di un fine settimana lungo da qualche parte. L’Epifania, invece, nel 2021 cadrà di mercoledì e anche in questo caso si sarebbe davvero potuto approfittare di un eventuale ponte per fare qualche bella gita fuori porta. Se l’Italia non fosse in zona rossa. Continua dopo la foto















L’unica apertura Il 2 giugno ceh , cadrà di mercoledì. Buone notizie, dunque, per chi potrà fare un ponte lunghissimo non lavorando già dal venerdì. Quasi una settima di stop a cavallo con la bella stagione e da poter sfruttare nel miglior modo possibile. Natale, Santo Stefano e l’ultimo dell’anno capiteranno rispettivamente di sabato, domenica e venerdì. Continua dopo la foto











Certo, non sono giorni della settimana particolarmente allettanti in un periodo del genere, ma dopo un anno come il 2020 e un 2021 che non inizierà nel migliori dei modi, non c’è periodo più opportuno per fare un viaggio dei sogni e in luoghi a dir poco straordinari . Ecco il calendario completo. Capodanno: 1 gennaio, venerdì. Epifania: 6 gennaio, mercoledì. Pasqua: 4 aprile, domenica. Pasquetta: 5 aprile, lunedì. Festa della liberazione: 25 aprile, domenica. Festa dei lavoratori: 1 maggio, sabato. Festa della Repubblica: 2 giugno, mercoledì. Ferragosto: 15 agosto, domenica. Giorno dei Santi: 1 novembre, lunedì. Immacolata: 8 dicembre, mercoledì. Natale: 25 dicembre, sabato. San Silvestro: 31 dicembre, venerdì

