Proprio a ridosso della fine dell’anno, un’altra bruttissima notizia travolge il mondo degli attori. Uno dei grandi protagonisti di numerosi video di un celebre gruppo di videomaker è deceduto. In tantissimi piangono la sua scomparsa, infatti si tratta di una perdita davvero molto grave. Se n’è andato alla veneranda età di 87 anni e i fan, che lo hanno apprezzato tantissimo, non riescono a crederci che sia morto. Davvero toccante il messaggio di addio del gruppo videomaker.

Ci riferiamo alla celebre Casa Surace, che ha salutato per l’ultima volta nonno Andrea con un post pubblicato sul social network Facebook. Questo dunque il pensiero: “Oggi ci ha lasciati nonno Andrea. Quando ci chiedevano ‘ma è veramente vostro nonno?’ la risposta era sempre la stessa: ‘All’anagrafe no, ma in pratica sì. Lui è nostro nonno’. E oggi sappiamo che è vero, perché ci mancherà come manca un nonno. E come un vero nonno ha aspettato l’ultimo brindisi fare insieme”. (Continua dopo la foto)















Casa Surace ha aggiunto: “Prima di andare via ha quindi aspettato. Nonno Andrea, stasera brinderemo per te con il tuo vino. E non diremo neanche che è aceto”. Per chi non lo conoscesse, Casa Surace è nato nel 2015 dopo un incontro avuto da coinquilini di Napoli e Sala Consilina. I progetti fanno riferimento al mondo cinematografico, teatrale e ai nuovi linguaggi. I loro filmati sono molto diffusi sul social network Facebook e su Youtube, dove hanno tantissime visualizzazioni. (Continua dopo la foto)















Tra i personaggi che hanno partecipato a Casa Surace ricordiamo anche gli attori Antonella Morea, Carlo Caracciolo e Andrea Di Maria. La loro esperienza è presente in particolare in due romanzi: ‘Quest’anno non scendo’ del 2018 edito da ‘Sperling&Kupfer’ e ‘Il Manuale del Fuorisede’ del 2020 edito da Panini. In moltissimi hanno lasciato un commento sotto il post di Casa Surace. I fan sono rimasti colpiti da questa notizia, ma hanno avuto la forza di salutarlo un’ultima volta. (Continua dopo la foto)









Ecco quindi quali sono stati i principali messaggi dei fan di Casa Surace: “Era un nonno per tanti di noi, anche se non all’anagrafe. E infatti ci sono rimasta malissimo e mi pesa sul cuore proprio come aver perso un nonno Fai buon viaggio, nonno Andrea”, “Che tristezza, un anno di merda (scusate il francesismo, ma non riesco più a essere diplomatica) fino alla fine. Ciao nonno Andrea”, “Quanto mi dispiace”.

