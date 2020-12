Ivo e Livia tornano a casa: 90enni, hanno sconfitto il Covid mano nella mano

Hanno affrontato il Covid armati di una grande forza, quella del loro amore. Un ingrediente essenziale per chi ha la fortuna, come loro, di poterlo ancora vivere. Ricoverati presso il centro La Melagrana, Ivo e Livia sono rimasti l’uno al fianco dell’altra. Tra loro solo la distanza dei lettini, ma sempre vicini, mano nella mano.

Fianco a fianco, sono stati ricoverati nella stessa struttura e hanno dato prova di grande forza. Insieme, sempre, da 60 anni. Emozionano le parole di Andrea Arrigo Landi, il figlio della coppia, che così raccontava al quotidiano la Nazione tre settimane fa: "Quando gli infermieri mi hanno mandato la foto di babbo e mamma che si stringono la mano è stato davvero emozionante, quasi non ci credevo. È la dimostrazione che i nostri genitori hanno una tempra fortissima e un grande amore l'uno per l'altro".















Forse la forza del loro amore ha facilitato il momento sicuramente delicato, un'altra sfida che la vita ha messo sul loro cammino, quella della battaglia contro un virus letale, soprattutto per i soggetti di età avanzata. Ma nel pieno dei loro 90 anni, Ivo (92 anni) e Lidia (88 anni) hanno avuto la meglio. E ora che sono tornati a casa, i due anziani pratesi sono pronti per salutare il 2020 e anche per festeggiare il loro sessantacinquesimo anniversario di matrimonio.















"Sono qui, non ci sono problemi" – "Stanno meglio di come pensavamo, soprattutto il babbo, – ha raccontato a Tgcom24 il figlio Andrea. – La mamma è più debole, ma siamo fiduciosi". Secondo il figlio, 'atteggiamento della coppia è molto positivo: "Il babbo specialmente non vuole sentire di essere impossibilitato a fare qualcosa, anzi è preoccupato perché ancora non siamo andati a prendere l'olio nuovo e il vino. Sono convinto che la voglia di vivere sia stata la sua arma vincente".











“Un grande amore l’uno per l’altro in grado di superare ogni difficoltà” – Di Ivo e Livia, il 10 dicembre scorso, aveva parlato anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani: “Mano nella mano, uniti per sconfiggere insieme il virus. Dal centro La Melagrana di Prato la bella storia di Ivo e Livia, coppia di 90enni, ricoverati per Covid e ora in via di guarigione. Un grande amore l’uno per l’altro in grado di superare ogni difficoltà”, aveva scritto condividendo la loro fotografia sui social.

