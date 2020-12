Saldi invernali 2021, ecco quando cominciano: le date regione per regione. Ma con ‘sorpresa’

La stagione dei saldi si avvicina, ma qualcosa è diverso. L’emergenza sanitaria sfiora ogni ambito e anche il periodo dei saldi invernali 2021 andrà incontro a qualche cambiamento. Le date di inizio potrebbero slittare, secondo quanto diffonde il sito dell’ANSA. Il focus, regione per regione, ci permetterà di capire più dettagliatamente la questione. Tutto per fare fronte alle zone rosse e alle relative restrizioni anti-Covid.

Prende parola Massimo Torti, segretario generale di Federmoda: "Per avere indicazioni certe comunque bisognerà attendere la decisione delle Regioni per le quali visto il decreto natale arrivato last minute bisognerà attendere le prossime ore. Certo questa confusione non fa bene ed è un ulteriore danno al commercio, nonostante tutti gli sforzi che abbiamo fatto per rispettare le regole".















A preoccupare è il rischio assembramento a cui si potrebbe andare incontro anche e soprattutto in occasione dei saldi invernali, momento attesissimo per tutti che non vedono l'ora di poter arrivare per primi sugli articoli super scontati. Un affare che diventa, in piena emergenza sanitaria, anche un momento di riflessione; si, perchè con le zone rosse e arancioni nei primi giorni di gennaio, tutto potrebbe slittare.















Rossi i primi tre giorni di gennaio, ma non solo, anche il 5 e il 6 gennaio. Fa eccezione giorno 4, che cadrà in zona arancione. E riguardo i saldi è proprio Confcommercio a diffondere il calendario. Per cominciare, pare che tutto il mese di gennaio sarà dedicato esclusivamente alla vendita promozionale quindi dal 2 in Valle d'Aosta, Molise e Basilicata, dal 4 in Abruzzo e Calabria, e dal 5 in Sardegna e Campania.









E si dovrà aspettare il 7 gennaio, invece, per Puglia, Sicilia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Lombardia. L’Umbria dovrebbe cominciare il 9, il Lazio il 12. Le restanti regioni? Al momento si parla del 16 gennaio per le Marche e la Provincia Autonoma di Bolzano (comuni non turistici). Solo dopo questo periodo, dunque, il via effettivo ai saldi: in Liguria, il 29, ed il 30 in Emilia Romagna, Toscana, e Veneto. Ovviamente la vendita promozionale resta attiva durante i 30 giorni precedenti. La situazione cambia, però, per i comuni turistici della Provincia Autonoma di Bolzano, che dovranno attendere il 13 febbraio.

