Coronavirus, dal 7 gennaio Italia di nuovo divisa per colori. L’indiscrezione: “Le regioni che resteranno chiuse”

Fino al 6 gennaio l’Italia è in zona rossa, ad eccezione dei giorni 30 dicembre e 4 gennaio che sono giorni arancioni. In queste due giornate saranno aperti tutti i negozi oltre a quelli di beni essenziali e gli alimentari. Rimangono chiusi invece gelaterie, pasticcerie, pizzerie, bar e ristoranti, anche se è consentito l’asporto fino alle 22, il servizio a domicilio a qualsiasi ora. Si piò uscire solo all’interno del proprio comune a meno che non ci siamo comprovate necessità di salute o lavorative

Dal 31 dicembre tutti di nuovo in zona rossa fino al 6 gennaio escluso il 4. Nel dettaglio in zona rossa non sarà possibile festeggiare Capodanno all’aperto, negozi, bar e ristoranti resteranno chiusi, delivery e asporto consentito dalle 5 alle 22, aperti alimentari e negozi che vendono beni di prima necessità. L’obiettivo è quello di evitare feste e assembramenti per l’inizio del 2021, dunque ci si può aspettare una stretta nei controlli, soprattutto il 31 dicembre e l’1 gennaio. (Continua dopo la foto)















In questi quattro giorni, la circolazione sarà vietata anche all’interno del proprio Comune di residenza, se non dotandosi di autocertificazione. Resta la solita deroga delle feste: si potrà fare visita a parenti o amici non conviventi solo una volta al giorno e massimo in due persone conviventi (oltre i figli sotto i 14 anni), senza uscire mai dalla propria regione di residenza. (Continua dopo la foto)















Dal 7 gennaio torneranno le tre fasce a colorare l’Italia: gialla, arancione e rossa. Nel frattempo iniziano a trapelare alcune indiscrezioni sulle regioni che pagheranno dazio: stando a quanto viene fuori dalle stanze governative, Veneto e Puglia saranno subito nuovamente condannate alla zona arancione, una sorta di lockdown di fatto, in cui possono restare aperti di fatto soltanto i negozi. (Continua dopo la foto)









Le due regioni sono le osservate speciali anche da quanto si legge nell’ultimo rapporto dell’Iss, quello relativo alla settimana dal 14 al 20 dicembre, in cui vi erano altre regioni considerate a rischio moderato o alto. Nel dettaglio Liguria, Marche, Puglia, Umbria e Veneto venivano classificate a rischio elevato, ed Emilia-Romagna, Molise, Provincia Autonoma di Trento e Valle d’Aosta a rischio moderato ma con elevata probabilità di incrementare il livello di rischio a causa dell’indice Rt troppo alto. A decidere le sorti delle regioni, insomma, sarà il prossimo bollettino Iss, atteso a breve.

“Sono ca*** suoi!”. GF Vip, furia su Pierpaolo Pretelli. Quello che succede è ormai un tema bollente