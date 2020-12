“E ora vediamo…”. Choc contro Claudia Alivernini, prima vaccinata in Italia. Cosa è successo dopo la somministrazione

“Con profondo orgoglio e grande responsabilità oggi ho fatto il vaccino, un piccolo gesto ma fondamentale per tutti noi”. Claudia Alivernini è l’infermiera 29enne romana dell’Inmi Spallanzani di Roma che per prima ha ricevuto il vaccino contro il coronavirus. “Sono qui come cittadina ma soprattutto come infermiera a rappresentare la mia categoria è tutto il personale sanitario”, aveva detto pochi minuti dopo dal vaccino.

"Claudia Alivernini, la prima vaccinata in Italia e simbolo dell'avvio della campagna di vaccinazioni all'Istituto Spallanzani, a sua volta ha eseguito la vaccinazione alla dirigente delle professioni infermieristiche, Alessia De Angelis. Un gesto altamente simbolico e un grande spirito di abnegazione per il proprio lavoro. Claudia non ha avuto alcuna reazione avversa e ha subito voluto riprendere l'attività", aveva affermato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, che aveva sottolineato.















"Gli operatori sanitari che si vaccineranno nel Lazio nei prossimi tre giorni, saranno a loro volta vaccinatori per i loro colleghi e Claudia è il simbolo di questa campagna che sta riscuotendo una grande adesione tra tutto il personale sanitario di Roma e della nostra Regione sempre in prima fila nel contrasto al Covid-19". Ma se per alcuni Claudia Alivernini è un simbolo, per altri è un bersaglio.















"E ora vediamo quando muori", è uno dei commenti velenosi dei No-Vax che non si sono risparmiati. Sono apparsi sui profili istituzionali che diffondevano la notizia, quindi gli hater del web sono andati a caccia della sua pagina Facebook per scatenarsi. Tanto che la ventinovenne, alla vigilia della storica iniezione, ha preferito togliersi dai social, sospendere la sua pagina per meglio tutelare se stessa, la sua privacy e la sua famiglia. Non solo, scrive Alessia Marani sul Messaggero.











Chi la conosce bene sa quanto sia rimasta scioccata, chiedendone subito la rimozione. L’infermiera che ha accettato di sottoporsi al vaccino “con profondo orgoglio e grande senso di responsabilità”, ribadendo di “credere nella scienza”, sta valutando in queste ore di denunciare l’accaduto alla polizia postale, probabilmente lo farà già questa mattina. Il reato paventato è quello di furto di identità, senza contare le eventuali minacce.

