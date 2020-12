“Le prime dosi a loro”. Vaccino Covid, ecco chi avrà la precedenza

Dopo i mesi difficili sembra nascere la speranza nella lotta contro il Covid. E naturalmente ciò avviene per l’arrivo del vaccino con il quale si vuole ottenere l’immunità di gregge nel giro di 8, 9 mesi. E quindi debellare definitivamente questo virus che tanto dolore e problemi, non solo di carattere sanitario, ha provocato agli italiani e nel mondo. Il piano punta a vaccinare l’80% degli italiani entro l’autunno.

Nel giorno del V-Day Domenico Arcuri, appena uscito dall’ospedale Spallanzani di Roma dove verranno vaccinati i primi operatori sanitari, ha affermato: “È in quel momento che saremo davvero fuori dal tunnel – le parole del commissario straordinario all’emergenza Covid – dobbiamo rimanere cauti, pazienti e responsabili. La battaglia è ancora molto lunga, non dobbiamo illuderci che tutto sia finito, ma c’è finalmente un vaccino. Dobbiamo essere grati alla scienza e chiediamo a tutti i cittadini di essere responsabili”. (Continua a leggere dopo la foto)















La giornata europeo del vaccino si è aperta dunque questa mattina a Roma proprio nell’istituto nazionale per le malattie infettive, lo Spallanzani. I primi a ricevere il vaccino sono stati operatori sanitari e medici, poi toccherà a personaggi noti che faranno da testimonial per la campagna. In particolare saranno vaccinati il professor Massimo Galli, Direttore del reparto di Malattie infettive del Sacco di Milano, e la dottoressa Annalisa Malara, anestesista di Codogno che ha scoperto il paziente 1. (Continua a leggere dopo la foto)















Il programma di vaccinazione generale, rivolto alla cittadinanza, inizierà invece alla fine di gennaio e a distribuire le dosi sarà l’esercito con 11 aerei, 73 elicotteri e 360 veicoli. Le dosi saranno consegnate alle 21 basi militari, distribuite ognuna per regione, che hanno i requisiti per mantenere correttamente il vaccino. Dunque per ora “verrà avviata la prima sessione della vaccinazione di massa, destinata alle categorie che il governo e il parlamento hanno stabilito essere prioritarie” come confermato da una nota del governo. (Continua a leggere dopo la foto)









In particolare saranno vaccinati per primi: personale sanitario e sociosanitario; ospiti e personale delle residenze sanitarie assistenziali per anziani; persone sopra gli 80 anni; persone con età compresa tra i 60 e i 79 anni; persone di ogni età con una patologia cronica pregressa, immunodeficienze e/o disabilità. Il primo vaccino approvato dall’Ema, quello prodotto dalla Pfizer-Biontech, non potrà invece essere somministrato ai bambini con meno di 16 anni. Per quanto riguarda la popolazione pediatrica si attendono dunque altri studi e verifiche.

“Il vaccino sarà autorizzato il 23 dicembre”. Coronavirus, la notizia di Bild: “Prime dosi già prima di Capodanno”