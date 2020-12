Trovato morto nel letto. Andrea, giovane chef, era da 6 mesi diventato papà

“La mia stella quest’anno si chiama Andrea fa il cuoco ha 31 anni, l’ho conosciuto 2 mesi fa, lunedi 21 dicembre ho pranzato nel ristorante dove lui lavora, bella mano e bella persona. ha girato il mondo con il suo lavoro , poi ha trovato la compagna giusta è rientrato in italia e l’anno scorso ha avuto la gioia di una bimba. Questa notte è morto nel sonno”.

“Una morte assurda senza motivo , è immorale che un ragazzo di 30 anni muoia cosi. Lo so puo sembrare strano, ma ho sempre dato un nome alle mie stelle Michelin, cosi, è sempre stato il mio modo di onorare quelli, che per vari motivi , hanno segnato la mia vita. E’ sempre stata una cosa privata, ma oggi ho sentito il bisogno di raccontarlo” è il ricordo dello chef una stella Michelin Leadro Luppi affidato alle colonne del Gazzettino. Continua dopo la foto















Una tragedia che ha colpito profondamente la comunità di Cordenons. Andrea De Felice, 31 anni con il sogno di diventare chef è morto nella notte vittima di un malore nell’abitazione dei genitori. Sempre sorridente Andrea De Felice era tornatoda Londra, dove aveva lavorato per un periodo. Era rientrato a Pordenone e stava facendo progetti per il suo futuro lavorativo. Continua dopo la foto















“Ci siamo sentiti tre giorni fa – ha scritto un collega ricordando il 30enne scomparso -. Mi mancheranno le tue cavolate, il tuo chiedermi consigli, ciao amico”. Alla base della tragedia, forse, un infarto. Secondo la Federazione italiana cardiologia, ogni anno in Italia si registrano circa 1000 morti cardiache improvvise negli under 35. Il 20% di queste ha cause che restano sconosciute, ma per il restante 80% molto si potrebbe fare in termini di prevenzione. Continua dopo la foto











Le malattie cardiovascolari di origine genetica sono particolarmente subdole perché asintomatiche, cioè non danno segnali della propria presenza. L’unico modo per scoprire questa predisposizione ereditaria è affidarsi a esami specifici. Andrea De Felice lascia la compagna Enrica e la figlia di 6 mesi.

Ti potrebbe interessare: “Ecco che lavoro faceva”. Al Bano, la vita prima del successo: l’incredibile retroscena dal passato