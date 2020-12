A partire dalla vigilia di Natale è iniziata la zona rossa per l’Italia a causa della pandemia da coronavirus, che ha messo in ginocchio tutto il mondo. Dunque, una delle giornate più importanti dell’anno è stata trascorsa tra le mura amiche, con i propri parenti più stretti. Era infatti possibile ospitare solamente due persone non conviventi all’interno della propria abitazione. Non hanno però assolutamente rispettato le prescrizioni anti-Covid alcune persone di una città italiana.

Infatti, si sono dati appuntamento in strada per dare vita ad un'incredibile maxi rissa. La zuffa si è verificata in serata ed è stata portata a termine tra le macchine parcheggiate. Inoltre, tantissime persone si sono affacciate dalle finestre delle rispettive case perché richiamati dal frastuono delle urla. Sono stati diversi i video girati da comuni cittadini, che hanno immortalato tutta la scena, esprimendo la totale indignazione per quanto successo a pochissime ore dal Natale.















Ovviamente i filmati sono quindi diventati virali in pochissimo tempo. Un'utente ha condiviso il video ed ha commentato: "Ma non dovevano stare tutti a casa con la famiglia?". I fatti si sono verificati nel comune di Ercolano, in provincia di Napoli, in piena zona rossa come il resto d'Italia. Quindi, nonostante ci fosse il divieto di uscire decine di persone hanno iniziato a picchiarsi con calci e pugna tra grida e suoni di clacson. Un altro uomo ha reagito così alla notizia: "Questa è Ercolano".















Inevitabilmente sono state allertate immediatamente le forze dell'ordine, giunte per sedare la rissa. Indagini in corso da parte della Polizia municipale di Ercolano, che vuole fare chiarezza su chi ha partecipato alla zuffa e sui motivi che l'hanno generata. L'episodio si è verificato per l'esattezza in piazza Trieste e Trento, al centro della cittadina che si trova alle pendici del Vesuvio. Gli accertamenti dei prossimi giorni chiariranno quindi definitivamente i fattacci di ieri sera.









Mesi fa arrivò dall’estero una storia di rissa davvero paradossale. In Galles, nella città di Swansea, una sposa fu coinvolta in una clamorosa rissa proprio durante il suo matrimonio. Si azzuffò con le sue amiche, molto probabilmente a causa del troppo alcol bevuto. Avevano alzato infatti abbastanza il gomito ed era successo l’incredibile. Le poche persone presenti che erano ancora sobrie avevano immediatamente allertato le forze dell’ordine.

