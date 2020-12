Covid, cosa sta succedendo in 10 regioni italiane. La situazione cambia

Così come spiegato da repubblica.it. Il calo dei contagi ha rallentato, diventando quasi una stabilizzazione. I contagi da coronavirus in Italia nella settimana scorsa sono stati 109.402 contro i 113.197 dei sette giorni prima. Dunque pare proprio si sia trattata di una riduzione del 3,3%.

Una diminuzione della percentuale abbassatasi di molto rispetto a quelle precedenti che erano state del 17, del 17,7, del 23,5 e del 10,6%. Il covid quindi è ancora ben radicato in tutto il Paese, che si è attrezzato ad affrontare le festività natalizie con nuove restrizioni, tra una ragnatela di zone rosse e arancioni a cui è difficile sfuggire.





























Tra le pagine di repubblica.it si apprende che, mentre la settimana scorsa solo il Vento non vedeva il suo indice di contagio in calo, ora la tendenza a risalire, anche se non di tanto, pone sotto la lente d’ingrandimento ben 11 Regioni: Basilicata (da 448 a 571), Liguria (da 1.870 a 1.927), Marche (da 2.369 a 2.594), Sardegna (da 1.959 a 2.130), Val d’Aosta (da 139 a 168), Calabria (da 1.270 a 1.356), Emilia-Romagna (da 10.302 a 10.798), Lazio (da 9.022 a 9.361), Lombardia (da 14.684 a 15.435), Molise (da 377 a 385) e Provincia di Trento (da 1.429 a 1.444). Il Veneto invece è praticamente rimasto fermo, visto che è passato da 25.846 a 25.798. (Continua dopo le foto)









Sulla variante inglese del nuovo ceppo di Coronavirus: “C’è stato troppo rumore per un qualcosa peraltro senza fondamento scientifico; l’annuncio è del ministero inglese, ma senza una pubblicazione scientifica su una rivista ‘peer-review’”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute l’infettivologo Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e componente dell’Unità di crisi Covid-19 della Liguria, commentando la pericolosità della variante di Sars-CoV-2 scoperta nel Regno Unito.

