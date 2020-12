Debora Berto è stata uccisa da un infarto. Ma secondo i familiari c’è qualcosa che non torna. Mercoledì sarà effettuato l’esame autoptico sulla salma della 45enne di Torre di Mosto stroncata da un malore tutto da chiarire. Il Pubblico Ministero della Procura di Venezia, dott.ssa Laura Villan, riscontrando la denuncia presentata dai familiari della vittima, ha aperto un procedimento penale con l’ipotesi di reato di omicidio colposo per l’improvvisa e prematura scomparsa della donna.

Il Sostituto Procuratore ha altresì iscritto nel registro degli indagati, come atto dovuto, un medico dell'Ulss 4 Veneto Orientale, G. B., 34 anni, residente a Venezia, e ha disposto l'autopsia sulla salma della donna per stabilire le cause del decesso ed eventuali responsabilità da parte dei sanitari, incaricando come proprio consulente tecnico medico legale il dott. Giovanni Cecchetto, dell'Istituto di Medicina Legale dell'ospedale di Padova.















Il Ctu procederà all'esame mercoledì 23 dicembre 2020, alle 15.30, all'ospedale dell'Angelo, e avrà sessanta giorni per depositare la sua fondamentale perizia. Alle operazioni peritali parteciperà anche il medico legale dott. El Mazloum Rafi, messo a disposizione come consulente di parte per la famiglia della vittima da Studio3A-Valore S.p.A.























Com'è tristemente noto, la donna, conosciutissima non solo nel suo paese di residenza ma in tutto il Veneto Orientale in quanto gestiva con il marito Mirko Sacilotto un'attività di commercio ambulante di abbigliamento, mercoledì 16 dicembre, alle 12.40, si è accasciata sul tavolo di casa, vittima di un malore: allertato dal figlio, il marito, che si trovava in giardino, è accorso, ha chiamato il 118 e ha praticato alla moglie il massaggio cardiaco per 17, lunghi e interminabili minuti in attesa dell'ambulanza e dei soccorsi.



Al loro arrivo i sanitari hanno continuato le manovre rianimatorie, iniettando anche l’adrenalina, ma non c’è stato nulla da fare. Ciò che ha spinto il marito e il padre di Debora a sporgere denuncia ai carabinieri è che la donna recatasi in ospedale era stata dimessa con una terapia ortopedica.

