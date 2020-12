La vera storia di una dinastia di successo che ripercorre le tappe della vita dell’azienda fondata nel 1923 dall’immenso Guccio Gucci. Ricordi, emozioni, affreschi di un’infanzia agiata ma anche sequenze di una case history imprenditoriale offuscata dal terribile fatto di cronaca e dall’incapacità della famiglia di trovare coesione. Maurizio Gucci era stato assassinato e tornare indietro non era possibile. Ma adesso che è morto anche Giorgio Gucci è una tragedia.

È morto all'età di 92 anni Giorgio Gucci, nipote di Guccio Gucci, fondatore della nota Maison fiorentina. Si è spento a Barcellona, città in cui si era trasferito da diversi anni. La notizia è giunta ieri sera, a comunicarlo è stato la famiglia con una nota stampa, nella quale è stato ricordato come "uno dei fautori della memorabile espansione della casa di moda fiorentina, amato da tutti come un uomo integerrimo e dallo spirito creativo, sostenitore di una casata che ha portato il vessillo della moda e dello stile Italiano all'estero".





























Giorgio Gucci è nato nel 1928, figlio di Aldo Gucci, il primogenito del fondatore della Maison Guccio Gucci, e di Olwen Price, l'ex cameriera personale di lady Francis Hop. Giorgio aveva due fratelli, Paolo e Roberto, e fu impiegato da giovanissimo al fianco del padre nell'universo del fashion. Il padre gli donò un'istruzione solida, facendo partire Giorgio Gucci "dal basso", facendogli dunque svolgere le medesime mansioni dei dipendenti dello shop Gucci di via Condotti.









Nel momento in cui la casa di moda cominciò a espandersi, aprendo boutique in ogni parte del mondo, da Milano a New York, fino ad arrivare a Londra e Parigi, Giorgio Gucci crebbe con essa e fu investito della carica di manager delle strategie imprenditoriali. I funerali avranno luogo dopo il rientro del feretro in Italia ma nel frattempo il mondo della moda ha il cuore spezzato e gli occhi gonfi di lacrime per la sua scomparsa. Giorgio era l’anima di Gucci, il suo estro negli affari ha esportato lo stile Made in Italy all’estero.

