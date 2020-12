È giallo sulla morte di Stefano Ansaldi, 65 anni, napoletano, stimato ginecologo. Il medico è stato trovato senza vita sabato pomeriggio in via Mauro Macchi angolo via Scarlatti, a poca distanza dalla Centrale. Il corpo era sotto un ponteggio, la gola tagliata con un unico colpo. La Procura ha disposto l’autopsia, ma è indubbio che sia stato il fendente a ucciderlo. Nelle indagini dei carabinieri, coordinate dall’aggiunto Laura Pedio e dal pm Adriano Scudieri, l’iniziale ipotesi della rapina è stata archiviata, la visita alla sorella è risultata una falsa pista.

In queste ore i carabinieri del Nucleo Investigativo stanno lavorando su ogni ipotesi. A Napoli si stanno ascoltando familiari e conoscenti, mentre si vagliano le immagini delle telecamere di zona. Gli occhi elettronici lo registrano la prima volta alle 1450, l'ultima alle 18, sempre intorno alla Stazione Centrale. Ansaldi abitava a Napoli e nei giorni scorsi aveva avvertito la famiglia dell'imminente trasferta, dicendo che sarebbe rientrato in giornata. La rapina è stata accantonata da alcuni elementi.















Come sappiamo, accanto al cadavere c'era il Rolex di Ansaldi, mancava il cellulare e il portafogli ma i documenti erano in tasca. A terra anche l'arma del delitto, un coltello. Potrebbero esserci le impronte dell'assassino, a meno che non abbia usato un guanto. Anche uno di lattice, proprio come quello che indossava il ginecologo. Secondo Libero.it l'ipotesi più seguita dagli inquirenti è quella dei paradisi fiscali, parte di "una profonda esistenza ignota" del medico, come la definisce il Corriere della Sera.















Poi c'è da dire che su Ansaldi "giravano strane voci", faceva notare sibillino sempre il Corriere lunedì. Si fa nota di una denuncia presentata nel 2019 dallo stesso ginecologo della "scomparsa di un assegno in bianco, da lui firmato". Quell'assegno era destinato a "una società di Malta inserita nell'elenco dei Paradise papers, l'inchiesta sugli investimenti offshore condotta dal quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung" e l'assegno era in bianco "perché sarebbe stata premura del 'contatto' del medico a Malta scrivere poi l'importo concordato".











E la stessa denuncia, che ha svelato un probabile giro di soldi in nero, sarebbe secondo il Corriere della sera legata alla volontà del medico di dimostrare la propria buona fede ai suoi interlocutori e soci che attendevano i soldi.

